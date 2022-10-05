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  4. Барса улетает в сложном положении. Хави пояснил причины поражения от Интера
Лига чемпионов
05 октября 2022, 04:41 | Обновлено 05 октября 2022, 05:04
79
0

Барса улетает в сложном положении. Хави пояснил причины поражения от Интера

Главный тренер «Барселоны» рассказал о матче Лиги чемпионов с «Интером»

05 октября 2022, 04:41 | Обновлено 05 октября 2022, 05:04
79
0
Барса улетает в сложном положении. Хави пояснил причины поражения от Интера
УЕФА. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о причинах поражения в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Интера» (0:1):

«Мы были не настолько динамичны, как мне того хотелось. Мы хорошо провели первые полчаса. Однако затем мы утратили в своей игре эту динамичность. Мы неплохо отражали контратаки «Интера» и сами создавали острые моменты, но не смогли воспользоваться ни одним из них.

Мы пытались играть широко, флангами, и дать возможность скоростным игрокам проходить вглубь. Мы созидали лучше, чем «Интер», испробовали все, что умели. Однако так ничего и не вышло.

Мы должны были завершать этот матч лучше. Улетаем отсюда с поражением, которое оставляет нас в очень сложном положении. Мы были недостаточно настойчивыми. Это озадачивает. Теперь наше положение усложнилось. В Лиге чемпионов у нас остается три финала – именно так мы относимся к этим матчам».

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал игру так:

«Мы крайне недовольны результатом. Начинали мы достаточно хорошо, играя от фланга до фланга. И с тем, что пропустили непосредственно перед перерывом, смириться очень трудно».

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Хави Эрик Гарсия
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Источник УЕФА
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