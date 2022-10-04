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Лига чемпионов
04 октября 2022, 20:55 | Обновлено 04 октября 2022, 21:14
251
0

Интер – Барселона и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 22:00 поединки 3-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2022, 20:55 | Обновлено 04 октября 2022, 21:14
251
0
Интер – Барселона и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Интер. Сан-Сиро

4 октября в 22:00 проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов

3-й тур, 4 октября

  • 19:45. Бавария – Виктория П
  • 19:45. Марсель – Спортинг
  • 22:00. Интер – Барселона
  • 22:00. Айнтрахт – Тоттенхэм
  • 22:00. Аякс – Наполи
  • 22:00. Брюгге – Атлетико
  • 22:00. Ливерпуль – Рейнджерс
  • 22:00. Порту – Байер

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

22:00. Интер – Барселона

22:00. Айнтрахт – Тоттенхэм

22:00. Аякс – Наполи

22:00. Брюгге – Атлетико

22:00. Ливерпуль – Рейнджерс

22:00. Порту – Байер

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Источник Sport.ua
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