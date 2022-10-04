Лига чемпионов04 октября 2022, 20:55 | Обновлено 04 октября 2022, 21:14
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Интер – Барселона и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября в 22:00 поединки 3-го тура Лиги чемпионов
04 октября 2022, 20:55 | Обновлено 04 октября 2022, 21:14
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4 октября в 22:00 проходят матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов
3-й тур, 4 октября
- 19:45. Бавария – Виктория П
- 19:45. Марсель – Спортинг
- 22:00. Интер – Барселона
- 22:00. Айнтрахт – Тоттенхэм
- 22:00. Аякс – Наполи
- 22:00. Брюгге – Атлетико
- 22:00. Ливерпуль – Рейнджерс
- 22:00. Порту – Байер
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
22:00. Интер – Барселона
22:00. Айнтрахт – Тоттенхэм
22:00. Аякс – Наполи
22:00. Брюгге – Атлетико
22:00. Ливерпуль – Рейнджерс
22:00. Порту – Байер
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