Айнтрахт Ф

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Лига чемпионов
04 октября 2022, 23:59 | Обновлено 05 октября 2022, 00:13
71
0

Айнтрахт и Тоттенхэм разошлись миром

Команды группы D ЛЧ поделили очки

04 октября 2022, 23:59 | Обновлено 05 октября 2022, 00:13
71
0
Айнтрахт и Тоттенхэм разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

Во Франкфурте завершилась игра 3-го тура в квартете D Лиги чемпионов, в которой отношения выяснили местный «Айнтрахт» и лондонский «Тоттенхэм».

Силы команд оказались равными, поэтому они сыграли вничью, обойдясь без забитых голов – 0:0.

В таблице группы лидирует «Спортинг», который ранее во Франции проиграл 1:4 местному «Марселю». У него 6 очков. За ним идут «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» (по 4 пункта), а также «Марсель» (3 очка).

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:0

Турнирная таблица

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Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт Тоттенхэм
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Источник Sport.ua
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