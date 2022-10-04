Айнтрахт Ф

Айнтрахт и Тоттенхэм разошлись миром
Команды группы D ЛЧ поделили очки
Во Франкфурте завершилась игра 3-го тура в квартете D Лиги чемпионов, в которой отношения выяснили местный «Айнтрахт» и лондонский «Тоттенхэм».
Силы команд оказались равными, поэтому они сыграли вничью, обойдясь без забитых голов – 0:0.
В таблице группы лидирует «Спортинг», который ранее во Франции проиграл 1:4 местному «Марселю». У него 6 очков. За ним идут «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» (по 4 пункта), а также «Марсель» (3 очка).
Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур
Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:0
Турнирная таблица
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