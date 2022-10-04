Лига Чемпионов
04.10.2022, FT 4 : 1
Лига чемпионов04 октября 2022, 22:33 | Обновлено 04 октября 2022, 22:57
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Марсель – Спортинг – 4:1. Волевое избиение. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов
04 октября 2022, 22:33 | Обновлено 04 октября 2022, 22:57
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В матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов французский «Марсель» в родных стенах добился крупной победы над «Спортингом» – 4:1.
Победа провансальцев получилась волевой, ведь они оказались в роли догоняющих уже на 1-й минуте поединка.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Тринкау, 1 минута
ГОЛ! 1:1. Санчес, 13 минута
ГОЛ! 2:1. Харит, 16 минута
ГОЛ! 3:1. Балерди, 28 минута
ГОЛ! 4:1. Мбемба, 84 минута
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Балерди (Марсель).
23’
Игрок команды Спортинг Л получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Харит (Марсель).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Л).
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