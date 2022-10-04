Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель – Спортинг – 4:1. Волевое избиение. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Марсель
04.10.2022, FT 4 : 1
Спортинг Л
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 октября 2022, 22:33 | Обновлено 04 октября 2022, 22:57
280
0

Марсель – Спортинг – 4:1. Волевое избиение. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2022, 22:33 | Обновлено 04 октября 2022, 22:57
280
0
Марсель – Спортинг – 4:1. Волевое избиение. Видео голов и обзор матча
УЕФА

В матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов французский «Марсель» в родных стенах добился крупной победы над «Спортингом» – 4:1.

Победа провансальцев получилась волевой, ведь они оказались в роли догоняющих уже на 1-й минуте поединка.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Тринкау, 1 минута

ГОЛ! 1:1. Санчес, 13 минута

ГОЛ! 2:1. Харит, 16 минута

ГОЛ! 3:1. Балерди, 28 минута

ГОЛ! 4:1. Мбемба, 84 минута

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Шансель Мбемба-Мангулу (Марсель).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Балерди (Марсель).
23’
Игрок команды Спортинг Л получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Харит (Марсель).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
1’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Тринкан (Спортинг Л).
По теме:
ВИДЕО. Со штрафного в девятку. Трент забил красивый гол в ЛЧ за Ливерпуль
Бавария – Виктория П – 5:0. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Марсель нанес первое в ЛЧ поражение Спортингу
Марсель Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Алексис Санчес Франсишку Тринкау
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Украина может принять матчи ЧМ-2030
Футбол | 04 октября 2022, 01:47 20
Источник: Украина может принять матчи ЧМ-2030
Источник: Украина может принять матчи ЧМ-2030

Украина может войти в совместную заявку на проведение чемпионата мира

Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ от WhoScored
Футбол | 04 октября 2022, 20:15 6
Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ от WhoScored
Миколенко попал в символическую сборную 9-го тура АПЛ от WhoScored

Украинский защитник за матч против «Саутгемптона» получил оценку 7.6

Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
Война | 04.10.2022, 11:19
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
Генштаб ВСУ: «рф перебрасывает на войну в Украину росгвардейцев из Сибири»
Экс-тренер Шахтера проявляет интерес к работе с Вулверхэмптоном
Футбол | 04.10.2022, 21:28
Экс-тренер Шахтера проявляет интерес к работе с Вулверхэмптоном
Экс-тренер Шахтера проявляет интерес к работе с Вулверхэмптоном
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Футбол | 04.10.2022, 14:39
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Луческу повез во Францию Диалло, Кулача и еще 24 игрока Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Сингапура
02.10.2022, 18:25
Авто/мото
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
ВИДЕО. Пробили головой за воротник. Как Лунин пропустил гол от Осасуны
02.10.2022, 23:30 6
Футбол
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
Крутая бавовна! Под Сватово буряты разлетелись и висят кусками на деревьях
03.10.2022, 00:23
Война
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
02.10.2022, 19:17 2
Футбол
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
02.10.2022, 18:49 49
Футбол
Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
03.10.2022, 02:11 12
Футбол
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл канал про бокс и MMA. Присоединяйтесь!
02.10.2022, 23:00
Бокс
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
ВИДЕО. Массовая драка на стадионе в Индонезии. Погибло 174 человека
03.10.2022, 08:25 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности