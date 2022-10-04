В матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов французский «Марсель» в родных стенах добился крупной победы над «Спортингом» – 4:1.

Победа провансальцев получилась волевой, ведь они оказались в роли догоняющих уже на 1-й минуте поединка.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Тринкау, 1 минута

ГОЛ! 1:1. Санчес, 13 минута

ГОЛ! 2:1. Харит, 16 минута

ГОЛ! 3:1. Балерди, 28 минута

ГОЛ! 4:1. Мбемба, 84 минута