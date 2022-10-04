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Марсель
04.10.2022, FT 4 : 1
Спортинг Л
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Лига чемпионов
04 октября 2022, 22:02 | Обновлено 04 октября 2022, 22:18
305
0

Марсель нанес первое в ЛЧ поражение Спортингу

Португальцам не помог гол на 1-й минуте игры

04 октября 2022, 22:02 | Обновлено 04 октября 2022, 22:18
305
0
Марсель нанес первое в ЛЧ поражение Спортингу
УЕФА

В матче 3-го тура Лиги чемпионов французский «Марсель» добился домашней победы над «Спортингом» из Лиссабона, который имел до этого две победы в двух матчах.

Гости из Португалии повели в счете уже на 1-й минуте, но на 13-й минуте усилиями Санчеса, который Алексис, перевеса лишились, а еще через три минуты и вовсе проигрывали.

Вскоре «Спортинг» остался вдесятером, чем, по сути, обрек себя на фиаско. Гол Балерди на 28-й минуте снял все вопросы о перевесе провансальцев, а гол Мбембы за 6 минут до конца второго тайма оказался итоговым. 4:1 – крупная победа «Марселя».

Победив, «Марсель» с 3 очками в активе настиг «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» в таблице квартета D. Но английский и немецкий клубы очную встречу тура еще не сыграли. Лидирует, как и прежде, «Спортинг», имеющий 6 пунктов.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

Марсель – Спортинг – 4:1

Голы: Тринкау, 1 (0:1). Санчес, 13 (1:1). Харит, 16 (2:1). Балерди, 28 (3:1). Мбемба, 84 (4:1).

Удален Адан, 23 (Спортинг).

Турнирная таблица


Фото – УЕФА


Фото – УЕФА


Фото – УЕФА


Фото – УЕФА


Фото – УЕФА

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Источник Sport.ua
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