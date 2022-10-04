Во вторник, 4 октября, в 19:45 по киевскому времени в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов отношения выяснят «Марсель» и «Спортинг».

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Игра состоится в Марселе, на поле стадиона «Велодром».

Марсель – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.