Лига Чемпионов
04.10.2022 19:45 - : -
Лига чемпионов04 октября 2022, 02:11 | Обновлено 04 октября 2022, 02:39
8
0
Марсель – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября в 19:45 поединок 3-го тура Лиги чемпионов
04 октября 2022, 02:11 | Обновлено 04 октября 2022, 02:39
8
0
Во вторник, 4 октября, в 19:45 по киевскому времени в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов отношения выяснят «Марсель» и «Спортинг».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится в Марселе, на поле стадиона «Велодром».
Марсель – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 октября 2022, 21:40 30
«Кривбасс» обратил внимание на казус от луганской команды
Другие виды | 03 октября 2022, 21:10 3
Чемпионат мира 2022 пройдет в английском Ливерпуле с 29 октября до 6 ноября
Футбол | 03.10.2022, 23:05
Футбол | 03.10.2022, 08:25
Футбол | 03.10.2022, 22:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.10.2022, 13:07 3
Бокс
02.10.2022, 00:05 1
03.10.2022, 02:11 11
02.10.2022, 10:45 3
02.10.2022, 18:10 9
02.10.2022, 18:25
02.10.2022, 19:17 2