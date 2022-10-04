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Лига Чемпионов
Марсель
04.10.2022 19:45 - : -
Спортинг Л
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Лига чемпионов
04 октября 2022, 02:11 | Обновлено 04 октября 2022, 02:39
8
0

Марсель – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 19:45 поединок 3-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2022, 02:11 | Обновлено 04 октября 2022, 02:39
8
0
Марсель – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
DAZN

Во вторник, 4 октября, в 19:45 по киевскому времени в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов отношения выяснят «Марсель» и «Спортинг».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится в Марселе, на поле стадиона «Велодром».

Марсель – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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