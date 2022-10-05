Лига Чемпионов
04.10.2022, FT 0 : 0
Лига чемпионов05 октября 2022, 04:25 | Обновлено 05 октября 2022, 04:42
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0
Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:0. Ничья для шпор. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов
05 октября 2022, 04:25 | Обновлено 05 октября 2022, 04:42
36
0
4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
Немецкий «Айнтрахт» сыграл вничью с английским «Тоттенхэмом» со счетом 0:0.
Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:0. Ничья для шпор. Видеообзор матча
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