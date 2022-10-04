В квартете А групповой стадии Лиги чемпионов сыграны поединки третьего игрового дня.

Сенсация грянула в Амстердаме. Местный «Аякс» попал под беспощадные атаки «Наполи», и в итоге потерпел разгромное поражение со счетом 1:5. Матч нидерландцы доигрывали вдесятером после удаления с поля Тадича. Но случилось оно уже при итоговом результате, и на развитие события в поединке никак не повлияло.

В параллельном матче «Ливерпуль» в родных стенах одержал спокойную и уверенную победу над «Рейнджерс» - 2:0.

В таблице группы А лидирует «Наполи», имеющий 100% результат. За ним идут «Ливерпуль», далее «Аякс» и «Рейнджерс».

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

Аякс – Наполи – 1:5

Голы: Кудус, 9 (1:0). Распадори, 18 (1:1). Ди Лоренцо, 33 (1:2). Зелиньски, 45 (1:3). Распадори, 47 (1:4). Кварацхелия, 63 (1:5). Симеоне, 81 (1:6).

Удален Тадич, 73 (Аякс).

Ливерпуль – Рейнджерс – 2:0

Голы: Александр-Арнольд, 7 (1:0). Салах, 53 пенальти (2:0).

Турнирная таблица