Юрген КЛОПП: «Для Рейнджерс было сюрпризом то, как мы сыграли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы 2:0 над «Рейнджерсом» в Лиге чемпионов:

«Это было именно то, что нам нужно. Это было супер, убедительное выступление, первоклассная защита, все выложились в этом новом составе. Да, иногда вам приходится что-то менять. Конечно, для «Рейнджерса» было сюрпризом то, как мы сыграли. 2:0 — я более чем счастлив».