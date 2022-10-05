Лига чемпионов05 октября 2022, 16:30 |
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Юрген КЛОПП: «Для Рейнджерс было сюрпризом то, как мы сыграли»
Тренер «Ливерпуля» – о победе в Лиге чемпионов
05 октября 2022, 16:30 |
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы 2:0 над «Рейнджерсом» в Лиге чемпионов:
«Это было именно то, что нам нужно. Это было супер, убедительное выступление, первоклассная защита, все выложились в этом новом составе. Да, иногда вам приходится что-то менять. Конечно, для «Рейнджерса» было сюрпризом то, как мы сыграли. 2:0 — я более чем счастлив».
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