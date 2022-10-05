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  4. Юрген КЛОПП: «Для Рейнджерс было сюрпризом то, как мы сыграли»
Лига чемпионов
05 октября 2022, 16:30 |
264
0

Юрген КЛОПП: «Для Рейнджерс было сюрпризом то, как мы сыграли»

Тренер «Ливерпуля» – о победе в Лиге чемпионов

05 октября 2022, 16:30 |
264
0
Юрген КЛОПП: «Для Рейнджерс было сюрпризом то, как мы сыграли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы 2:0 над «Рейнджерсом» в Лиге чемпионов:

«Это было именно то, что нам нужно. Это было супер, убедительное выступление, первоклассная защита, все выложились в этом новом составе. Да, иногда вам приходится что-то менять. Конечно, для «Рейнджерса» было сюрпризом то, как мы сыграли. 2:0 — я более чем счастлив».

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Источник BT Sport
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