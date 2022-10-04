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04.10.2022 22:00 - : -
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04 октября 2022, 11:27 | Обновлено 04 октября 2022, 12:28
49
0

Ливерпуль – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Первая дуэль прошлогодних финалистов-неудачников

04 октября 2022, 11:27 | Обновлено 04 октября 2022, 12:28
49
0
Ливерпуль – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 4 октября, в Брюгге на стадионе «Энфилд» состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу в рамках группы A, в котором сыграют английский «Ливерпуль» и шотландский «Рейнджерс». Стартовый свисток французского рефери Клемана Тюрпена из Уллена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль


В прошлом сезоне «Ливерпуль» достаточно долго тянул за собой победную серию на внутренней арене, однако в конце концов уступил в чемпионской гонке «Манчестер Сити». Футболисты Юргена Клоппа также имели значительные успехи в Лиге чемпионов УЕФА, добрались до финала, однако в решающем матче уступили мадридскому «Реалу». С учетом побед в Кубке Англии и Кубке английской лиги, сезон для «красных» в общем вышел достаточно успешным, что давало определенные надежды перед стартом новой кампании. Победа над «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии в конце июля лишь разогревала ожидания фанатов.

Однако на более длинной дистанции оказалось, что все эти успехи были лишь пылью в глаза – «Ливерпуль» на данный момент идет у экватора турнирной таблицы в АПЛ, имеет в перспективе сложный матч против лондонского «Арсенала», который будут обрамлять противостояния против шотландского «Рейнджерс» в группе еврокубков, где для «красных» все так же проходит неоднозначно. Шокирующее поражение от «Наполи» (1:4) уже в первом туре отбросило «Ливерпуль» в число аутсайдеров на определенное время, а последующая победа над «Аяксом» (2:1) не выглядела достаточно четким сигналом к изменению ситуации. Однако в последовательной дуэли против вице-чемпионов Шотландии команда Клоппа может вернуть все на свои места.

Рейнджерс


Сколько угодно шотландский «Рейнджерс» может идти уверенно на внутренней арене, однако, когда дело доходит до противостояний в Лиге чемпионов, этому коллективу далеко не всегда хватает одного лишь боевого духа для достижения поставленных задач. Лига Европы – другое дело, там коллектив Джованни ван Бронкхорста в прошлом году дошел до финала, в котором уступил франкфуртскому «Айнтрахту», благодаря чему получил путевку прямиком в группу смерти с «Наполи», «Ливерпулем» и «Аяксом» в составе.

Цепляться за очки в таких условиях – дело не из легких, однако отсутствие забитых мячей у «плюшевых мишек» вызывает удивление даже у их собственных болельщиков. Болезненное поражение в Амстердаме (0:4), сменилось домашней неудачей против неаполитанцев (0:3), и теперь принципиальный соперник из Англии может окончательно лишить шотландцев надежд даже на выход в полюбившуюся Лигу Европы. Победа над «Хартсом» в чемпионате (4:0), насколько бы уверенной не была, не открывает каких-либо новых перспектив.

Ориентировочные составы


«Ливерпуль»: Алиссон – Цимикас, Ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Тиаго, Хендерсон, Эллиотт – Салах, Жота, Диас.

«Рейнджерс»: Макгрегор – Баришич, Дэвис, Голдсон, Таверньер – Джек, Дэвис, Ландстрем – Кент, Морелос, Тильман.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева одержат уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Ливерпуль» (-1.5) с коэффициентом 1.44.

4 октября, вторник

«Ливерпуль» – «Рейнджерс»
Брюгге. «Ян Брейдель». 22:00
Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 3:0

4 октября, вторник

«Ливерпуль» – «Рейнджерс»
Брюгге. «Ян Брейдель». 22:00
Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 3:0
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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