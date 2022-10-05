4 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл шотландский «Рейнджерс» (2:0).

Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте открыл счет для хозяев поля (1:0), забив гол чудесным ударом со штрафного в девятку.

В начале второго тайма Мохамед Салах удвоил перевес хозяев поля, реализовав пенальти.

Ливерпуль – Рейнджерс – 2:0. Супергол Трента. Видео голов и обзор матча

Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53 (пен).

ГОЛ! 1:0. Трент Александер-Арнольд, 7 мин.

ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 53 мин (пен).