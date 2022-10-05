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Ливерпуль
04.10.2022, FT 2 : 0
Глазго Рейнджерс
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 03:45 | Обновлено 05 октября 2022, 04:12
190
0

Ливерпуль – Рейнджерс – 2:0. Супергол Трента. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 03:45 | Обновлено 05 октября 2022, 04:12
190
0
Ливерпуль – Рейнджерс – 2:0. Супергол Трента. Видео голов и обзор матча
ФК Ливерпуль

4 октября в матче 3-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл шотландский «Рейнджерс» (2:0).

Трент Александер-Арнольд на 7-й минуте открыл счет для хозяев поля (1:0), забив гол чудесным ударом со штрафного в девятку.

В начале второго тайма Мохамед Салах удвоил перевес хозяев поля, реализовав пенальти.

Ливерпуль – Рейнджерс – 2:0. Супергол Трента. Видео голов и обзор матча

Голы: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53 (пен).

ГОЛ! 1:0. Трент Александер-Арнольд, 7 мин.

ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 53 мин (пен).

События матча

53’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль).
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Ливерпуль Глазго Рейнджерс видео голов и обзор Трент Александер-Арнольд Лига чемпионов Мохамед Салах пенальти
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Источник Sport.ua
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