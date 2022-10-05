Без Яремчука. Брюгге сенсационно победил Атлетико, Соболь вышел на замену
В другом матче группы «Порту» нанес поражение «Байеру» из Леверкузена
Вечером 4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
«Брюгге» переиграл «Атлетико» (2:0), и это третья победу в трех встречах для бельгийского клуба.
Интересно, что «Брюгге» набрал 9 очков, уверенно лидирует в группе установил клубный рекордом по набору очков в первом круге ЛЧ.
Украинский защитник хозяев поля Эдуард Соболь вышел на замену на 78-й минуте, а форвард Роман Яремчук всю игру оставался в резерве.
В другом матче группы «Порту» нанес поражение «Байеру» из Леверкузена (2:0).
Позади лидера «Брюгге» (9 очков) все остальные три команды набрали по 3 очка: «Порту», «Байер» и «Атлетико».
Лига чемпионов
3-й тур, 4 октября
Брюгге (Бельгия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 2:0
Голы: Сова, 36, Хутгла, 62
Порту (Португалия) – Байер (Германия) – 2:0
Голы: Зайду, 69, Галено, 87.
Турнирная таблица
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