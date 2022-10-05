Лига чемпионов05 октября 2022, 06:35 | Обновлено 05 октября 2022, 06:38
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Порту – Байер – 2:0. Гости не забили пенальти. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов
05 октября 2022, 06:35 | Обновлено 05 октября 2022, 06:38
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Вечером 4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
«Порту» нанес поражение «Байеру» из Леверкузена (2:0).
Позади лидера, «Брюгге» (9 очков), все остальные три команды набрали по 3 очка: «Порту», «Байер» и «Атлетико».
Лига чемпионов
3-й тур, 4 октября
Порту (Португалия) – Байер (Германия) – 2:0
Голы: Зайду, 69, Галено, 87.
Незабитый пенальти: Патрик Шик, 45 (Байер)
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Зайду, 69 мин.
ГОЛ! 2:0. Галено, 87 мин.
События матча
88’
Жереми Фримпонг (Байер) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Зайду Занузи (Порту).
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