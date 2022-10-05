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Лига Чемпионов
Порту
04.10.2022, FT 2 : 0
Байер
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Лига чемпионов
05 октября 2022, 06:35 | Обновлено 05 октября 2022, 06:38
97
0

Порту – Байер – 2:0. Гости не забили пенальти. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

05 октября 2022, 06:35 | Обновлено 05 октября 2022, 06:38
97
0
Порту – Байер – 2:0. Гости не забили пенальти. Видео голов и обзор матча
ФК Порту

Вечером 4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

«Порту» нанес поражение «Байеру» из Леверкузена (2:0).

Позади лидера, «Брюгге» (9 очков), все остальные три команды набрали по 3 очка: «Порту», «Байер» и «Атлетико».

Лига чемпионов

3-й тур, 4 октября

Порту (Португалия) – Байер (Германия) – 2:0

Голы: Зайду, 69, Галено, 87.

Незабитый пенальти: Патрик Шик, 45 (Байер)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Зайду, 69 мин.

ГОЛ! 2:0. Галено, 87 мин.

События матча

88’
Жереми Фримпонг (Байер) получает красную карточку.
87’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Зайду Занузи (Порту).
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Источник Sport.ua
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