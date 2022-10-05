Вечером 4 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

«Порту» нанес поражение «Байеру» из Леверкузена (2:0).

Позади лидера, «Брюгге» (9 очков), все остальные три команды набрали по 3 очка: «Порту», «Байер» и «Атлетико».

Лига чемпионов

3-й тур, 4 октября

Порту (Португалия) – Байер (Германия) – 2:0

Голы: Зайду, 69, Галено, 87.

Незабитый пенальти: Патрик Шик, 45 (Байер)

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Зайду, 69 мин.

ГОЛ! 2:0. Галено, 87 мин.