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  4. Шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку Реала на матч с Шахтером
Лига чемпионов
04 октября 2022, 17:09 |
59
0

Шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку Реала на матч с Шахтером

Куртуа не успевает восстановиться

04 октября 2022, 17:09 |
59
0
Шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку Реала на матч с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

Куртуа не успел восстановиться после повреждения спины, поэтому в воротах, скорее всего, снова сыграет украинский вратарь Андрей Лунин, который в прошлом туре Ла Лиги вышел на «Осасуну».

Кроме Лунина в заявке вратари Лопес и Каньисарес.

Матч состоится 5 октября, начало в 22:00.

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Источник Sport.ua
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