Лига чемпионов04 октября 2022, 17:09 |
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Шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку Реала на матч с Шахтером
Куртуа не успевает восстановиться
04 октября 2022, 17:09 |
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Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».
Куртуа не успел восстановиться после повреждения спины, поэтому в воротах, скорее всего, снова сыграет украинский вратарь Андрей Лунин, который в прошлом туре Ла Лиги вышел на «Осасуну».
Кроме Лунина в заявке вратари Лопес и Каньисарес.
Матч состоится 5 октября, начало в 22:00.
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