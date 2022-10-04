Шанс для Лунина. Куртуа не попал в заявку Реала на матч с Шахтером

Основной вратарь «Реала» Тибо Куртуа не попал в заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

Куртуа не успел восстановиться после повреждения спины, поэтому в воротах, скорее всего, снова сыграет украинский вратарь Андрей Лунин, который в прошлом туре Ла Лиги вышел на «Осасуну».

Кроме Лунина в заявке вратари Лопес и Каньисарес.

Матч состоится 5 октября, начало в 22:00.