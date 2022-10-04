ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма

Официальный сайт «Ворсклы» сообщил о подписании контракта с английским форвардом Роделем Ричардсом.

22-летний игрок подписал контракт на 3 года.

Ричардс является воспитанником «Тоттенхэма», выступал за команды U-18 и U-23. В Премьер-Лиге 2 провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

В Юношеской Лиге УЕФА забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10-ти матчах.

«Ворскла» ожидает, что новичок сможет дебютировать уже 8 октября в матче УПЛ.