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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма
Украина. Премьер лига
04 октября 2022, 18:49 | Обновлено 04 октября 2022, 20:05
1967
4

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма

Родель Ричардс перебрался в полтавскую команду

04 октября 2022, 18:49 | Обновлено 04 октября 2022, 20:05
1967
4
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт «Ворсклы» сообщил о подписании контракта с английским форвардом Роделем Ричардсом.

22-летний игрок подписал контракт на 3 года.

Ричардс является воспитанником «Тоттенхэма», выступал за команды U-18 и U-23. В Премьер-Лиге 2 провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.

В Юношеской Лиге УЕФА забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10-ти матчах.

«Ворскла» ожидает, что новичок сможет дебютировать уже 8 октября в матче УПЛ.

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Источник ФК Ворскла
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BekXan
Потрібно дивитись.
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0
OKs100
Раньше, пять лет назад, про этого игрока писали статьи с такими заголовками: "Родель Ричардс - новый Харри Кейн?".
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0
Gargantua
матерый ))
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0
Burevestnik
дякуючи Ворсклі  мабуть попаде в збірну Англії  
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-4
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