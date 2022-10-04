Украина. Премьер лига04 октября 2022, 18:49 | Обновлено 04 октября 2022, 20:05
1967
4
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала английского форварда академии Тоттенхэма
Родель Ричардс перебрался в полтавскую команду
04 октября 2022, 18:49 | Обновлено 04 октября 2022, 20:05
1967
4
Официальный сайт «Ворсклы» сообщил о подписании контракта с английским форвардом Роделем Ричардсом.
22-летний игрок подписал контракт на 3 года.
Ричардс является воспитанником «Тоттенхэма», выступал за команды U-18 и U-23. В Премьер-Лиге 2 провел 27 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста.
В Юношеской Лиге УЕФА забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10-ти матчах.
«Ворскла» ожидает, что новичок сможет дебютировать уже 8 октября в матче УПЛ.
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Комментарии 4
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Потрібно дивитись.
Раньше, пять лет назад, про этого игрока писали статьи с такими заголовками: "Родель Ричардс - новый Харри Кейн?".
матерый ))
дякуючи Ворсклі мабуть попаде в збірну Англії
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