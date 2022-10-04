Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, УАФ пока не ведет переговоры с кандидатами на должность тренера сборной Украины, а наставник Александр Петраков будет представлять страну на жеребьевке отбора Евро-2024 9 октября.

«Ребров и Гомес? Насколько я знаю, никаких переговоров с Гомесом нет. И вообще никаких переговоров ни с кем на этот момент нет. У нас есть главный тренер, и он поедет на жеребьевку отбора Евро-2024», - сказал Цыганык.

Украина будет участвовать в жеребьевке из третьей корзины.