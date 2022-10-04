Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
УАФ пока никаких переговоров не ведет
По информации журналиста Игоря Цыганыка, УАФ пока не ведет переговоры с кандидатами на должность тренера сборной Украины, а наставник Александр Петраков будет представлять страну на жеребьевке отбора Евро-2024 9 октября.
«Ребров и Гомес? Насколько я знаю, никаких переговоров с Гомесом нет. И вообще никаких переговоров ни с кем на этот момент нет. У нас есть главный тренер, и он поедет на жеребьевку отбора Евро-2024», - сказал Цыганык.
Украина будет участвовать в жеребьевке из третьей корзины.
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