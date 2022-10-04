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Чемпионат Европы
04 октября 2022, 15:17 |
73
0

Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков

УАФ пока никаких переговоров не ведет

04 октября 2022, 15:17 |
73
0
Источник: на жеребьевку отбора Евро-2024 поедет Петраков
uaf.ua. Александр Петраков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, УАФ пока не ведет переговоры с кандидатами на должность тренера сборной Украины, а наставник Александр Петраков будет представлять страну на жеребьевке отбора Евро-2024 9 октября.

«Ребров и Гомес? Насколько я знаю, никаких переговоров с Гомесом нет. И вообще никаких переговоров ни с кем на этот момент нет. У нас есть главный тренер, и он поедет на жеребьевку отбора Евро-2024», - сказал Цыганык.

Украина будет участвовать в жеребьевке из третьей корзины.

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сборная Украины по футболу Александр Петраков жеребьевка Евро-2024 Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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