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Лига чемпионов
05 октября 2022, 00:42 | Обновлено 05 октября 2022, 01:50
275
0

3-й тур ЛЧ. Разгромы от Баварии и Наполи. Победный матч Соболя с Брюгге

4 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах

05 октября 2022, 00:42 | Обновлено 05 октября 2022, 01:50
275
0
3-й тур ЛЧ. Разгромы от Баварии и Наполи. Победный матч Соболя с Брюгге
УЕФА

4 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.

Разгромили своих соперников с разницей в 5 мячей немецкая «Бавария» и итальянский «Наполи».

Украинец Эдуард Соболь, выйдя на замену, принял участие в победном матче Брюгге против Атлетико (2:0). А вот Роман Яремчук остался в резерве.

Лига чемпионов 2022/23

3-й тур, 4 октября

  • 19:45. Бавария – Виктория П – 5:0
  • 19:45. Марсель – Спортинг – 4:1
  • 22:00. Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:0
  • 22:00. Аякс – Наполи – 1:6
  • 22:00. Брюгге – Атлетико – 2:0
  • 22:00. Интер – Барселона – 1:0
  • 22:00. Ливерпуль – Рейнджерс – 2:0
  • 22:00. Порту – Байер – 2:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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