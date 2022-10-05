Лига чемпионов05 октября 2022, 00:42 | Обновлено 05 октября 2022, 01:50
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3-й тур ЛЧ. Разгромы от Баварии и Наполи. Победный матч Соболя с Брюгге
4 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах
05 октября 2022, 00:42 | Обновлено 05 октября 2022, 01:50
275
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4 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги чемпионов в четырех группах. Ниже приведены их результаты.
Разгромили своих соперников с разницей в 5 мячей немецкая «Бавария» и итальянский «Наполи».
Украинец Эдуард Соболь, выйдя на замену, принял участие в победном матче Брюгге против Атлетико (2:0). А вот Роман Яремчук остался в резерве.
Лига чемпионов 2022/23
3-й тур, 4 октября
- 19:45. Бавария – Виктория П – 5:0
- 19:45. Марсель – Спортинг – 4:1
- 22:00. Айнтрахт – Тоттенхэм – 0:0
- 22:00. Аякс – Наполи – 1:6
- 22:00. Брюгге – Атлетико – 2:0
- 22:00. Интер – Барселона – 1:0
- 22:00. Ливерпуль – Рейнджерс – 2:0
- 22:00. Порту – Байер – 2:0
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