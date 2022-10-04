Дубль Сане. Бавария отгрузила 5 мячей Виктории и укрепила лидерство

В матче 3-го тура Лиги чемпионов немецкая «Бавария» разгромила чешскую «Викторию» со счетом 5:0.

Дубль оформил форвард мюнхенцев Лерой Сане. Еще по голу забили Серж Гнабри, Садио Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг

«Бавария» набрала 9 очков из 9 возможных и лидирует в группе C. В другом матче группы 4 октября в 22:00 «Интер» на своем поле сыграет против «Барселоны» (эти команды имеют по 3 очка после двух матчей).

Лига чемпионов 2022/23

Группа C, 3-й тур, 4 октября, Мюнхен

Бавария (Германия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 5:0



Голы: Сане, 7, 50, Гнабри, 13, Мане, 21, Шупо-Мотинг, 59

Турнирная таблица

Видеообзор матча