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Лига Чемпионов
Бавария
04.10.2022, FT 5 : 0
Виктория Пльзень
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Лига чемпионов
04 октября 2022, 21:41 | Обновлено 04 октября 2022, 22:22
898
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Дубль Сане. Бавария отгрузила 5 мячей Виктории и укрепила лидерство

Мюнхенская команда не оставила ни малейших шансов сопернику из Чехии

04 октября 2022, 21:41 | Обновлено 04 октября 2022, 22:22
898
1
Дубль Сане. Бавария отгрузила 5 мячей Виктории и укрепила лидерство
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов немецкая «Бавария» разгромила чешскую «Викторию» со счетом 5:0.

Дубль оформил форвард мюнхенцев Лерой Сане. Еще по голу забили Серж Гнабри, Садио Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг

«Бавария» набрала 9 очков из 9 возможных и лидирует в группе C. В другом матче группы 4 октября в 22:00 «Интер» на своем поле сыграет против «Барселоны» (эти команды имеют по 3 очка после двух матчей).

Лига чемпионов 2022/23

Группа C, 3-й тур, 4 октября, Мюнхен

Бавария (Германия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 5:0

Голы: Сане, 7, 50, Гнабри, 13, Мане, 21, Шупо-Мотинг, 59

Турнирная таблица

Видеообзор матча

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
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Виктория Пльзень Бавария Лига чемпионов Лерой Сане Садио Мане Серж Гнабри Эрик Шупо-Мотинг
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Источник Sport.ua
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