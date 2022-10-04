Дубль Сане. Бавария отгрузила 5 мячей Виктории и укрепила лидерство
Мюнхенская команда не оставила ни малейших шансов сопернику из Чехии
В матче 3-го тура Лиги чемпионов немецкая «Бавария» разгромила чешскую «Викторию» со счетом 5:0.
Дубль оформил форвард мюнхенцев Лерой Сане. Еще по голу забили Серж Гнабри, Садио Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг
«Бавария» набрала 9 очков из 9 возможных и лидирует в группе C. В другом матче группы 4 октября в 22:00 «Интер» на своем поле сыграет против «Барселоны» (эти команды имеют по 3 очка после двух матчей).
Лига чемпионов 2022/23
Группа C, 3-й тур, 4 октября, Мюнхен
Бавария (Германия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 5:0
Голы: Сане, 7, 50, Гнабри, 13, Мане, 21, Шупо-Мотинг, 59
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