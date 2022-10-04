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Лига Чемпионов
Бавария
04.10.2022, FT 5 : 0
Виктория Пльзень
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Лига чемпионов
04 октября 2022, 22:50 | Обновлено 04 октября 2022, 22:55
67
0

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Движемся в верном направлении»

Наставник «Баварии» – о победе над «Викторией Пльзень» (5:0)

04 октября 2022, 22:50 | Обновлено 04 октября 2022, 22:55
67
0
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Движемся в верном направлении»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн признался, что удовлетворен тем, как его подопечные добились победы в домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов, разгромив чешскую «Викторию Пльзень» со счетом 5:0.

«Парни хорошо выступили. Именно так и нужно подходить к игре. Мы быстро сняли все вопросы по итогу матча и затем контролировали его ход.

Учитывая предстоящий в воскресенье матч [с «Боруссией» Дортмунд], это важная и заслуженная победа, показавшая, что мы движемся в верном направлении», – заявил Нагельсманн.

В таблице группы С «Бавария», имея 9 очков из девяти, занимает 1 место. «Виктория Пльзень» четвертая, не имея в активе ни одного пункта. 12 октября мюнхенцы проведут с «Викторией Пльзень» ответный поединок в Чехии.

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Юлиан Нагельсманн Бавария Виктория Пльзень Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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