Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Движемся в верном направлении»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн признался, что удовлетворен тем, как его подопечные добились победы в домашнем матче 3-го тура Лиги чемпионов, разгромив чешскую «Викторию Пльзень» со счетом 5:0.

«Парни хорошо выступили. Именно так и нужно подходить к игре. Мы быстро сняли все вопросы по итогу матча и затем контролировали его ход.

Учитывая предстоящий в воскресенье матч [с «Боруссией» Дортмунд], это важная и заслуженная победа, показавшая, что мы движемся в верном направлении», – заявил Нагельсманн.

В таблице группы С «Бавария», имея 9 очков из девяти, занимает 1 место. «Виктория Пльзень» четвертая, не имея в активе ни одного пункта. 12 октября мюнхенцы проведут с «Викторией Пльзень» ответный поединок в Чехии.