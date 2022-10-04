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Лига Чемпионов
Бавария
04.10.2022, FT 5 : 0
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
04 октября 2022, 22:15 | Обновлено 04 октября 2022, 22:33
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0

Бавария – Виктория П – 5:0. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2022, 22:15 | Обновлено 04 октября 2022, 22:33
601
0
Бавария – Виктория П – 5:0. Разгром в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов немецкая «Бавария» разгромила чешскую «Викторию» со счетом 5:0.

Дубль оформил форвард мюнхенцев Лерой Сане. Еще по голу забили Серж Гнабри, Садио Мане и Эрик-Максим Шупо-Мотинг

«Бавария» набрала 9 очков из 9 возможных и лидирует в группе C.

Лига чемпионов 2022/23

Группа C, 3-й тур, 4 октября, Мюнхен

Бавария (Германия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 5:0

Голы: Сане, 7, 50, Гнабри, 13, Мане, 21, Шупо-Мотинг, 59

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Сане, 7 мин.

ГОЛ! 2:0. Гнабри, 13 мин.

ГОЛ! 3:0. Мане, 21 мин.

ГОЛ! 4:0. Сане, 50 мин.

ГОЛ! 5:0. Шупо-Мотинг, 59 мин.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Бавария).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
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Виктория Пльзень Бавария Эрик Шупо-Мотинг Лерой Сане Серж Гнабри Садио Мане Лига чемпионов видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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