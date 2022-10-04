Лига Чемпионов
Лига чемпионов04 октября 2022, 19:45 |
558
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Бавария – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 октября в 19:45 поединок 3-го тура Лиги чемпионов
04 октября 2022, 19:45 |
558
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4 октября в 19:45 проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Виктория» Пльзень.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
Бавария – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
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