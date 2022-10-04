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Лига Чемпионов
Бавария
15 2 : 0
Виктория Пльзень
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 октября 2022, 19:45 |
558
0

Бавария – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 октября в 19:45 поединок 3-го тура Лиги чемпионов

04 октября 2022, 19:45 |
558
0
Бавария – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Бавария

4 октября в 19:45 проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов между командами «Бавария» и «Виктория» Пльзень.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

Бавария – Виктория Пльзень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Леруа Сане (Бавария).
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Бавария Виктория Пльзень смотреть онлайн Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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