Шевченко расторг контракт с Дженоа, Шахов в Заре, новички Динамо и Шахтера
Главные новости за 22 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 22 сентября.
1. ОФИЦИАЛЬНО. Дженоа расторгла контракт с Андреем Шевченко
Теперь украинский тренер может искать себе новое место работы
2. ОФИЦИАЛЬНО. Евгений Шахов – игрок Зари Луганск
Опытный полузащитник вернулся в Украину
3A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало нидерландского полузащитника Лонвейка
Джастин Лонвейк покинул «Виборг»
3B. Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Футболист «Зари» был добавлен в заявку донецкого клуба на сезон УПЛ
4A. Турнирные таблицы. Нидерланды почти в финале четырех. Итоги дня Лиги наций
Вечером 22 сентября состоялись матчи 5-го тура Лиги наций
4B. Лига наций. Нидерланды обыграли Польшу, а Бельгия победила Уэльс
Команды подтвердили свой статус фаворитов группы
4C. Лига наций. Хорватия вышла в лидеры, долгожданная победа Франции
В группе 1 Дивизиона А все решится в последнем туре
5. ФОТО. Очень длинный перелет. Тренировка сборной Украины в Ереване
24 сентября сборная Украины сыграет матч 5-го тура Лиги наций с Арменией
6. ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко
Президент «Левадии» Виктор Левада пояснил причины такого решения
7. Игрок Днепра-1 довызван в сборную Украины
Эдуард Сарапий ранее находился в резервном списке
8. УСИК: «В конце девятого раунда с Джошуа я действительно пропустил и плыл»
Украинский боксер – о самом сложном моменте боя
9. Центрбеки из Серии А для Бразилии: под ЧМ-2022 или чтоб утереть нос Италии
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