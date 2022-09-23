Лига наций. Хорватия вышла в лидеры, долгожданная победа Франции
В группе 1 Дивизиона А все решится в последнем туре
В матчах предпоследнего — пятого по счету — тура наконец-таки своих поклонников порадовала сборная Франции. Обыграв на своем поле со счетом 2:0 команду Австрии, она добилась премьерной победы в турнире.
Победила и команда Хорватии, которая дома переиграла Данию – 2:1.
Выигрыш у датчан, позволил хорватской сборной выйти на первое место в таблице группы. У нее 10 очков. Дания теперь вторая, имея 9 пунктов. Третье место у Франции, имеющей 5 баллов. За ней идет Австрия, у которой 4 очка.
Лига наций. Дивизион А. Группа 1
5-й тур
Франция — Австрия — 2:0
Голы: Мбаппе, 56 (1:0). Жиру, 65 (2:0).
Хорватия — Дания — 2:1
Голы: Соса, 49 (1:0). Эриксен, 77 (1:1). Майер, 79 (2:1).
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