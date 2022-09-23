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22.09.2022, FT 2 : 0
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Лига наций
23 сентября 2022, 02:19 | Обновлено 23 сентября 2022, 02:39
101
0

Франция – Австрия – 2:0. Мячи Мбаппе и Жиру. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 02:19 | Обновлено 23 сентября 2022, 02:39
101
0
Франция – Австрия – 2:0. Мячи Мбаппе и Жиру. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В матче 5-го тура Лиги наций Франция дома обыграла Австрию (2:0).

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Франция – Австрия – 2:0. Мячи Мбаппе и Жиру. Видео голов и обзор

Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65.

ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 56 мин.

ГОЛ! 2:0. Жиру, 65 мин.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
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Источник Sport.ua
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