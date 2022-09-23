Лига наций23 сентября 2022, 02:19 | Обновлено 23 сентября 2022, 02:39
101
0
Франция – Австрия – 2:0. Мячи Мбаппе и Жиру. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
23 сентября 2022, 02:19 | Обновлено 23 сентября 2022, 02:39
101
0
В матче 5-го тура Лиги наций Франция дома обыграла Австрию (2:0).
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.
Франция – Австрия – 2:0. Мячи Мбаппе и Жиру. Видео голов и обзор
Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65.
ГОЛ! 1:0. Мбаппе, 56 мин.
ГОЛ! 2:0. Жиру, 65 мин.
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Франция).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
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