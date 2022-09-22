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Хорватия
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Лига наций
22 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:43
1606
0

Лига наций. Польша – Нидерланды и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 22 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций

22 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:43
1606
0
Лига наций. Польша – Нидерланды и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА. Роберт Левандовски

Вечером 22 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.

Смотрите видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций

Лига наций А

  • 21:45. Бельгия – Уэльс
  • 21:45. Польша – Нидерланды
  • 21:45. Франция – Австрия
  • 21:45. Хорватия – Дания

Лига наций C

  • 17:00. Казахстан – Беларусь
  • 21:45. Литва – Фарерские острова
  • 21:45. Словакия – Азербайджан
  • 21:45. Турция – Люксембург

Лига наций D

  • 19:00. Латвия – Молдова
  • 21:45. Лихтенштейн – Андорра

21:45. Бельгия – Уэльс

21:45. Польша – Нидерланды

21:45. Франция – Австрия

21:45. Хорватия – Дания

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Хорватия.
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Источник Sport.ua
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