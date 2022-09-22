Лига наций22 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:43
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Лига наций. Польша – Нидерланды и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 22 сентября в 21:45 видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций
22 сентября 2022, 21:40 | Обновлено 22 сентября 2022, 21:43
1606
0
Вечером 22 сентября проходят очередные матчи Лиги наций.
Смотрите видеотрансляцию матчей 5-го тура Лиги наций
Лига наций А
- 21:45. Бельгия – Уэльс
- 21:45. Польша – Нидерланды
- 21:45. Франция – Австрия
- 21:45. Хорватия – Дания
Лига наций C
- 17:00. Казахстан – Беларусь
- 21:45. Литва – Фарерские острова
- 21:45. Словакия – Азербайджан
- 21:45. Турция – Люксембург
Лига наций D
- 19:00. Латвия – Молдова
- 21:45. Лихтенштейн – Андорра
21:45. Бельгия – Уэльс
21:45. Польша – Нидерланды
21:45. Франция – Австрия
21:45. Хорватия – Дания
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Хорватия.
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