Лига наций23 сентября 2022, 03:41 | Обновлено 23 сентября 2022, 04:45
48
0
Бельгия – Уэльс – 2:1. Де Брюйне и Батшуайи. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
23 сентября 2022, 03:41 | Обновлено 23 сентября 2022, 04:45
48
0
В матче 5-го тура Лиги наций Бельгия дома обыграла Уэльс (2:1).
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.
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Бельгия – Уэльс – 2:1. Де Брюйне и Батшуайи. Видео голов и обзор матча
Голы: Де Брюйне, 10, Батшуайи, 37 – Мур, 50.
События матча
50’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
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