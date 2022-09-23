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Лига наций
Бельгия
22.09.2022, FT 2 : 1
Уэльс
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Лига наций
23 сентября 2022, 03:41 | Обновлено 23 сентября 2022, 04:45
48
0

Бельгия – Уэльс – 2:1. Де Брюйне и Батшуайи. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 03:41 | Обновлено 23 сентября 2022, 04:45
48
0
Бельгия – Уэльс – 2:1. Де Брюйне и Батшуайи. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги наций Бельгия дома обыграла Уэльс (2:1).

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Бельгия – Уэльс – 2:1. Де Брюйне и Батшуайи. Видео голов и обзор матча

Голы: Де Брюйне, 10, Батшуайи, 37 – Мур, 50.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Киффер Мур (Уэльс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Миши Батшуайи (Бельгия).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
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Источник Sport.ua
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