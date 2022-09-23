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Франция
23 сентября 2022, 02:42 | Обновлено 23 сентября 2022, 03:06
14
0

ДЕШАМ: «Ребятам друг с другом удалось сыграться, и я очень доволен игрой»

Главный тренер сборной Франции прокомментировал победу над Австрией

23 сентября 2022, 02:42 | Обновлено 23 сентября 2022, 03:06
14
0
ДЕШАМ: «Ребятам друг с другом удалось сыграться, и я очень доволен игрой»
УЕФА. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу в матче 5-го тура Лиги наций против Австрии (2:0):

«Я очень доволен нашей игрой. Победа важна, и мы сделали все, что должны были сделать, создали много моментов и контролировали игру. Ребятам, которые не привыкли взаимодействовать друг с другом, удалось сыграться. У нас было очень мало времени на подготовку, но все приложили усилия. Это настраивает на позитивный лад».

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник после игры отметил:

«Мы могли бы уже уступать в первом тайме, но то, как мы пропустили первый гол, было крайне досадно. В таких играх всегда важно, кто забьет первый гол. В воскресенье мы сделаем все, чтобы выиграть матч, и очень надеемся, что Франция не выиграет у Дании».

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Источник УЕФА
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