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Лига наций
Франция
22.09.2022 21:45 - : -
Австрия
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Лига наций
22 сентября 2022, 09:18 | Обновлено 22 сентября 2022, 09:37
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0

Франция - Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Франция обязана добиться первой победы на турнире

22 сентября 2022, 09:18 | Обновлено 22 сентября 2022, 09:37
134
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Франция - Австрия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 22 сентября, в Сен-Дени на поле арены «Стад де Франс», вместимостью 81 338 зрителей, состоится матч 5-го тура Лиги наций УЕФА в группе 1 Дивизиона А, в котором сборная Франции примет сборную Австрии. Стартовый свисток в матче прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Франция

Подопечные Дидье Дешама занимают на сегодня последнее – четвертое – место в таблице группы 1 Дивизиона А Лиги наций. В 4 сыгранных матчах они довольствовались только 2 ничьими, как следствие, имеют в активе 2 очка. Лидирует в квартете Дания, у которой 9 пунктов, за ней идут Хорватия (7) и Австрия (4 балла).

Французы стартовали в розыгрыше с домашнего поражения 1:2 от датчан. Затем они выдали серию из двух ничьих – с Хорватией (1:1 на выезде) и Австрией (также 1:1 в гостях). Прервать череду игр без побед команда попыталась на своем поле в крайней на сегодня игре с Хорватией. Не вышло. Все обернулось поражением со счетом 0:1, которое и отбросило Францию на последнюю позицию в квартете.

Австрия

Коллектив немца Ральфа Рангника идет третьим в таблице квартета 1 Дивизиона А розыгрыша. У него, как уже отмечалось, 4 очка.

В первой игре турнира альпийцы стали авторами сенсации, сумев на выезде разгромить хорватов со счетом 3:0. А вот дальше, к разочарованию поклонников команды, продолжения успешного хода у нее не последовало. Затем Австрия проиграла дома Дании со счетом 1:2, но поделила очки в родных стенах в матче с французами – 1:1. В последней на сегодня игре австрийцы в гостях у датчан уступили со счетом 0:2.

Ориентировочные составы

Франция: Меньян – Павар, Кунде, Салиба, Менди, Гендузи, Тчуамени, Камавинга, Гризманн, Жиру, Мбаппе.

Австрия: Линднер – Траунер, Линхарт, Дансо, Лайнер, Баумгартнер, Забитцер, Шлягер, Алаба, Арнаутович, Грегорич.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

22 сентября, четверг

Франция - Австрия
Сен-Дени. «Стад де Франс». 21:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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