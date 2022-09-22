Игрок Днепра-1 довызван в сборную Украины

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий после вчерашней тренировки в составе клуба получил известие о дебютном вызове в главную команду страны.

Раньше он находился в резервном списке сборников. Дебютировав за «Днепр-1» в этом сезоне, Сарапий сыграл по 3 матча в Премьер-лиге (1 гол) и еврокубках.

Таким образом, к ближайшим матчам в составе сборной Украины будут готовиться три представителя «Днепра-1»: Артем Довбык, Александр Пихаленок и Эдуард Сарапий.

Следующий матч национальная команда проведет 24 сентября против Армении.

Вчера Украина разгромно уступила сборной Шотландии.