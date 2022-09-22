Игрок Днепра-1 довызван в сборную Украины
Эдуард Сарапий ранее находился в резервном списке
Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий после вчерашней тренировки в составе клуба получил известие о дебютном вызове в главную команду страны.
Раньше он находился в резервном списке сборников. Дебютировав за «Днепр-1» в этом сезоне, Сарапий сыграл по 3 матча в Премьер-лиге (1 гол) и еврокубках.
Таким образом, к ближайшим матчам в составе сборной Украины будут готовиться три представителя «Днепра-1»: Артем Довбык, Александр Пихаленок и Эдуард Сарапий.
Следующий матч национальная команда проведет 24 сентября против Армении.
Вчера Украина разгромно уступила сборной Шотландии.
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