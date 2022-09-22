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Лига наций
22 сентября 2022, 11:17 | Обновлено 22 сентября 2022, 11:29
1259
2

Игрок Днепра-1 довызван в сборную Украины

Эдуард Сарапий ранее находился в резервном списке

22 сентября 2022, 11:17 | Обновлено 22 сентября 2022, 11:29
1259
2
Игрок Днепра-1 довызван в сборную Украины
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Защитник «Днепра-1» Эдуард Сарапий после вчерашней тренировки в составе клуба получил известие о дебютном вызове в главную команду страны.

Раньше он находился в резервном списке сборников. Дебютировав за «Днепр-1» в этом сезоне, Сарапий сыграл по 3 матча в Премьер-лиге (1 гол) и еврокубках.

Таким образом, к ближайшим матчам в составе сборной Украины будут готовиться три представителя «Днепра-1»: Артем Довбык, Александр Пихаленок и Эдуард Сарапий.

Следующий матч национальная команда проведет 24 сентября против Армении.

Вчера Украина разгромно уступила сборной Шотландии.

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Эдуард Сарапий сборная Украины по футболу Лига наций
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Источник СК Днепр-1
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Footbulka
Ждемо у команді нові обличчя
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+1
Gargantua
хоть он и опорник, но играет в защите
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0
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