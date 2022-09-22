Худший матч Петракова, или Почему Украина проиграла Шотландии

Накануне матча, прогнозируя его итог, Sport.ua отмечал, что, с одной стороны, поединок будет, как и памятная игра в июне, обоюдно тяжелым, но с другой – на порядок ниже в эмоциональном плане. Мы не ошиблись в своих прогнозах в этой части. К сожалению. Эмоционально сборная Украины не настроилась на игру. В отличие от своего оппонента. И по этой причине тоже была вынуждена плясать под чужую дудку.

У любого поражения, даже разгромного – как в нашем случае – найдутся как субъективные, так и объективные «отмазки». В нашем случае сермяжная правда состоит в том, что логистика для сборной будет априори сложной. Но, как отлично высказался по этому поводу капитан «сине-желтых» Андрей Ярмоленко, «я не слышал, чтобы ВСУ жаловались на трудности». Поэтому данный момент просто вынесем за скобки. Нам пока что с этим жить.

По сравнению с последней игрой против «скоттов» – той самой памятной за выход в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022 – в команде Петракова в игре 21 сентября было сразу шесть замен. Вынужденных замен. Почему-то я уверен, что будь здоровыми Бущан, Шапаренко, Зинченко, Миколенко и дисквалифицированный Забарный – именно они бы вышли со старта. Да и Яремчук вышел бы, если бы был в форме. Но в основе вышли другие шестеро. Наверняка не от хорошей жизни. И это надо признать.

Но надо признать и то обстоятельство, что по сравнению с тем же июньским матчем, и у Стивена Кларка были веские кадровые проблемы. В первую очередь нужно говорить о потере из-за травмы капитана Робертсона. Примечательно, что в стартовом составе шотландцев тоже, как и в Украины, оказалось шестеро новых игроков. Так что в этом плане паритет.

Плюс при большом желании можно вспомнить раннюю замену из-за травмы основного защитника «тартановых» Паттерсона.

Так что, как видим, проблема не только, точнее, не столько в травмах. На мой взгляд, проблема в подготовке и настрое на игру. У хозяев она оказалась на высоком уровне, у нас же – ниже плинтуса.

Я понимаю, что за два дня – а именно столько по времени наша национальная команда пребывала вместе, в полном составе – очень сложно добиться синхронности и взаимопонимания. Но в подобных случаях, на мой взгляд, на первый план должны выходить иные качества: прежде всего бойцовские. Те, что наглядно продемонстрировали подопечные Кларка.

Подопечные же Петракова в этот дождливый сентябрьский вечер не продемонстрировали ровным счетом ничего. Такое впечатление, что практически все наши игроки, кроме, разве что, Мудрика, бегали с тяжелыми гирями на ногах.

Но и это еще не самое страшное. «Сине-желтые» банально не могли связать больше трех передач. И часто – непростительно, непозволительно часто ошибались в простых, элементарных игровых ситуациях. Причем ошибались не только Бондарь сотоварищи, то есть фактические дебютанты первой сборной, но и видавшие виды и съевшие не один пуд соли Ярмоленко и Малиновский.

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Честно говоря, для меня стала неприятной неожиданностью игра нашего капитана и лидера. Он откровенно растворился на поле.

Заменить невесть почему «потухшего» лидера не удалось никому. Да и, сложилось такое впечатление, никто и не стремился этого сделать. Посему «связать» разрозненные действия сборной Украины в нечто, напоминающее рисунок игры, оказалось некому.

Мы элементарно не устояли, рассыпались под натиском не столько грозного, сколько мотивированного и напористого оппонента. Очень закономерное поражение. И очень болезненное, как по мне.

После матча Александр Петраков вину за поражение взял на себя. Похвально. Его вина в такой оплеухе точно есть: не угадал, не настроил, не внес коррективы. Но вину за разгром должны разделить и его подопечные. В первую очередь – опытные игроки: Ярмоленко, Малиновский, Караваев, Яремчук.

Ведь из поражений, даже разгромных, нужно тоже выносить уроки. Правильные уроки. На поражениях проще всего учиться. И быстрее всего. Мы ведь это сейчас понимаем, как никто. Посему очень хотелось бы, чтобы на две оставшиеся игры в рамках Лиги Наций – и в рамках сего года (против Армении и этой же Шотландии) наша команда по-настоящему настроилась, собралась. Чтобы в ее игре была, извините за тавтологию, игра. Была злость. Лишь в таком случае будет результат.

Да, я где-то соглашусь, что это «всего лишь» Лига Наций – непонятный турнир, фактически узаконенный «товарняк». Так что там проигрывать можно. В отличие от матчей отбора на ЧМ или Евро.

Но давайте будем до конца объективными. В наше сложное и тревожное время очень не хотелось бы видеть безвольность, отсутствие характера в глазах и действиях украинцев. Украинской сборной. Потому что в глазах другой украинской «сборной» – ВСУ – мы сейчас видим абсолютно иные качества.

Да и с точки зрения сугубо игровой, мне кажется, что матчи против условной Италии или Испании – все же круче, нежели те, что у нас сейчас. При всем глубочайшем уважении к гордым и гостеприимным шотландцам.

К тому же победа в группе позволила бы Украине «жеребиться» со второй корзины на Евро-2024. На мой взгляд, это неплохой аргумент и подспорье. Да и, в конце концов, за победу в матчах Лиги Наций УЕФА платит нормальные деньги. Они бы точно сейчас не помешали Украине.

Так что надеюсь, что в оставшихся двух поединках в нынешнем году национальная команда Украины сыграет достойно. Как и подобает команде из Украины.