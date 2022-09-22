ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко

Эстонская «Левадия» официального сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Максимом Калиниченко.

Украинский специалист возглавил действующих чемпионов Эстонии всего 10 дней назад. 12 сентября Калиниченко подписал контракт до конца 2023 года с возможностью продления на 2 года. Максим провел у руля команды лишь один официальный матч, в котором проиграл «Курессааре» (2:3).

Президент «Левадии» Виктор Левада пояснил причины такого решения: «В последние дни мы провели переговоры как с игроками, так и с тренерами. В результате анализа мы пришли к выводу, что в этих условиях трудно достичь целей, которые мы вместе поставили. Желаю Максиму успехов в будущем».

Никита Андреев, нынешний ассистент главного тренера, будет исполнять обязанности главного тренера «Левадии».

За свою игровую карьеру Калиниченко сыграл 47 матчей и забил 7 голов в составе сборной Украины в период с 2002 по 2011 годы. В 2006 году он дошел до четвертьфинала чемпионата мира со сборной Украины. На том турнире Калиниченко забил гол и сделал 2 голевых передачи в игре против Саудовской Аравии. На клубном уровне Калиниченко выступал за «Днепр», «Спартак» и «Таврию».