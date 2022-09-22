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22 сентября 2022, 20:21 | Обновлено 22 сентября 2022, 20:38
2583
3

ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко

Президент «Левадии» Виктор Левада пояснил причины такого решения

22 сентября 2022, 20:21 | Обновлено 22 сентября 2022, 20:38
2583
3
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер на 10 дней. Левадия распрощалась с Калиниченко
ФК Левадия. Максим Калиниченко

Эстонская «Левадия» официального сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Максимом Калиниченко.

Украинский специалист возглавил действующих чемпионов Эстонии всего 10 дней назад. 12 сентября Калиниченко подписал контракт до конца 2023 года с возможностью продления на 2 года. Максим провел у руля команды лишь один официальный матч, в котором проиграл «Курессааре» (2:3).

Президент «Левадии» Виктор Левада пояснил причины такого решения: «В последние дни мы провели переговоры как с игроками, так и с тренерами. В результате анализа мы пришли к выводу, что в этих условиях трудно достичь целей, которые мы вместе поставили. Желаю Максиму успехов в будущем».

Никита Андреев, нынешний ассистент главного тренера, будет исполнять обязанности главного тренера «Левадии».

За свою игровую карьеру Калиниченко сыграл 47 матчей и забил 7 голов в составе сборной Украины в период с 2002 по 2011 годы. В 2006 году он дошел до четвертьфинала чемпионата мира со сборной Украины. На том турнире Калиниченко забил гол и сделал 2 голевых передачи в игре против Саудовской Аравии. На клубном уровне Калиниченко выступал за «Днепр», «Спартак» и «Таврию».

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Источник ФК Левадия
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Комментарии 3
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Иван Иванов
Шкода(
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+2
Віталій Ткачук
Напевно знайшли щось в минулому. А так, - дійсно шкода, бо він більше українець, ніж рашист.
Ответить
0
Alex86 1
Феерично
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0
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