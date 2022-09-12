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12 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 12 сентября 2022, 21:46
335
1

ОФИЦИАЛЬНО. Калиниченко назначен главным тренером чемпиона Эстонии

«Левадия» занимает 2-е место в чемпионате Эстонии, по системе весна-осень

12 сентября 2022, 21:30 | Обновлено 12 сентября 2022, 21:46
335
1
ОФИЦИАЛЬНО. Калиниченко назначен главным тренером чемпиона Эстонии
ФК Левадия. Максим Калиниченко (слева)

Экс-хавбек сборной Украины Максим Калиниченко возглавил эстонский клуб «Левадия» Таллинн.

43-летний Калиниченко подписал контракт с чемпионами Эстонии до конца 2023 года с возможностью продления на 2 года.

«Левадия» занимает 2-е место в чемпионате Эстонии 2022, имея в активе 68 очков после 28 туров. Отставание от «Флоры» составляет 10 очков. Турнир проводится по системе весна-осень и закончится в ноябре.

Помощниками Калиниченко будут Никита Андреев и Артем Артюнин, которые работали с предыдущим тренером Иваном Стойковичем.

Максим Калиниченко считает, что присоединиться к действующему чемпиону Эстонии – это хороший вызов для него:

«Я работал помощником тренера в Украине, Латвии и россии. Кроме того, как игрок, я видел почерк нескольких разных тренеров. Когда «Левадия» связалась со мной, я почувствовал, что это очень хорошая возможность для меня проверить себя в качестве главного тренера.

Поскольку сезон подходит к концу, я не хочу делать большие изменения в команде. Именно поэтому мы пока не привлекаем дополнительных тренеров. В конце года мы рассмотрим ситуацию, и будут пополнения и в списке тренеров, и в команде.

Моя игровая философия? Я посмотрел много игр «Левадии», и у меня есть картина, которую хочу видеть в команде в будущем. Понятно, что в футболе главное – это результат, но в то же время я хочу играть в стиле, который был бы привлекателен и для зрителей».

За свою игровую карьеру Калиниченко сыграл 47 матчей и забил 7 голов в составе сборной Украины в период с 2002 по 2011 годы. В 2006 году он дошел до четвертьфинала чемпионата мира со сборной Украины. На том турнире Калиниченко забил гол и сделал 2 голевых передачи в игре против Саудовской Аравии. На клубном уровне Калиниченко выступал за «Днепр», «Спартак» и «Таврию».

Турнирная таблица чемпионат Эстонии 2022

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Максим Калиниченко Левадия назначение тренера
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Источник ФК Левадия
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Ого, я и не знал, что он тренер)
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