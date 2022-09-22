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Лига наций
22 сентября 2022, 22:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:16
1574
2

ФОТО. Очень длинный перелет. Тренировка сборной Украины в Ереване

24 сентября сборная Украины сыграет матч 5-го тура Лиги наций с Арменией

22 сентября 2022, 22:05 | Обновлено 22 сентября 2022, 22:16
1574
2
ФОТО. Очень длинный перелет. Тренировка сборной Украины в Ереване
УАФ

Национальная сборная Украины прибыла в Ереван после матча с Шотландией. Из Глазго сине-желтые вылетели в два ночи по местному времени и после пяти часов лета прибыли в столицу Армении почти в 10 утра (разница во времени – три часа).

Из Глазго прибыли 22 игрока: Анатолий Трубин отправился на помощь молодежной сборной Украины, которая 23 сентября сыграет первый матч плей-офф Евро-2023 со Словакией, а Виктор Коваленко вернулся в расположение своего клуба лечить повреждение приводящей мышцы, которая требует до двух недель на восстановление. Также сегодня ночью в лагерь команды прибывает Эдуард Сарапий.

В то же время микроповреждение Виталия Миколенко оказалось незначительным – врачи сборной сняли небольшое воспаление мышцы, и защитник провел тренировку в общей группе.

Сегодня, 22 сентября, занятие прошло на поле технического центра Академии Федерации футбола Армении. Этот спортивный комплекс, открытый в 2010 году и расширенный в 2016-м, состоит из 10 футбольных полей, четырех теннисных кортов, закрытого и открытого бассейнов, спортивной арены под крышей и гостиницы. Сейчас это самый большой футбольный тренировочный центр на Кавказе.

Также вернулся к тренировкам в сборной и голкипер Евгений Волынец, который из-за отсутствия британской визы провел несколько дней в Варшаве, а накануне прилетел в Ереван и ждал команды в отеле.

Как только сине-желтые приехали на тренировку, их ждали неожиданные погодные метаморфозы. После дневной жары (28 градусов) внезапно поднялся сильный ветер и дождь начал лить, как из ведра. Местные говорят, что такого ливня в Ереване не было уже три месяца.

Следовательно, восстановительное занятие украинцы провели под холодным естественным душем, который после длительного перелета и болезненного поражения должен смыть остатки усталости и печали. Главный тренер Александр Петраков имел свою трактовку резкой климатической смены: «Наказание без вины не бывает», – заметил коуч, призвав ребят хорошо поработать и продышаться на среднегорье.

Это касалось той группы сборников, которые вчера вышли на смену или не играли. Тренерский штаб разделил полевых игроков на два уровня по численности группы – по 10 человек. Стартовый состав совершил 20-минутную пробежку, после чего отправился в гостиницу на восстановление (сауна и бассейн).

Другая десятка плюс три голкипера выполнили разминку, поработали в квадрате, а затем поиграли «пять на пять» в сериях. Причем игра показалась довольно насыщенной на голы, в конце команды постоянно обменивались результативными атаками, поэтому пришлось играть до гола: остановил ожесточенное противостояние и всю тренировку заключительным ударом Роман Яремчук.

Времени на восстановление у сине-желтых совсем не достаточно. Уже завтра, 23 сентября, в сборной – предматчевые мероприятия: в 16:30 по местному времени начнется пресс-конференция главного тренера и игрока команды, а в 17:00 – тренировки на поле Республиканского стадиона имени Вазгена Саргсяна (первые 15 минут будут открыты для представителей масс-медиа).

ФОТО. Очень длинный перелет. Тренировка сборной Украины в Ереване

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фото сборная Украины по футболу Александр Петраков тренировка Лига наций перелет Армения - Украина
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Yura Юрий
на перелет, с Шотландией не наиграли, максимум маршруткой надо было , или пешком
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+4
kadaad
Интересно с каким счетом проиграют армянам?
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-1
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