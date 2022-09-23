Турнирные таблицы. Нидерланды почти в финале четырех. Итоги дня Лиги наций
Вечером 22 сентября состоялись матчи 5-го тура Лиги наций
Вечером 22 сентября состоялись матчи 5-го тура Лиги наций.
В группе A1 заочно путевку в финал четырех разыграют Хорватия (10 очков) и Дания (9). В встрече 5-го тура хорваты обыграли датчан (2:1).
В группе A4 Нидерланды очень близки к победе в группе. Чтобы удержать первое место, им достаточно не проиграть Бельгии в последнем турне с разницей в 3 и более мяча.
Лига наций А
- 21:45. Бельгия – Уэльс – 2:1
- 21:45. Польша – Нидерланды – 0:2
- 21:45. Франция – Австрия – 2:0
- 21:45. Хорватия – Дания – 2:1
Лига наций C
- 17:00. Казахстан – Беларусь – 2:1
- 21:45. Литва – Фарерские острова – 1:1
- 21:45. Словакия – Азербайджан – 1:2
- 21:45. Турция – Люксембург – 3:3
Лига наций D
- 19:00. Латвия – Молдова – 1:2
- 21:45. Лихтенштейн – Андорра – 0:2
Турнирные таблицы (Лига A)
Турнирные таблицы (Лига B)
Турнирные таблицы (Лига C)
Турнирные таблицы (Лига D)
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