Турнирные таблицы. Нидерланды почти в финале четырех. Итоги дня Лиги наций

Вечером 22 сентября состоялись матчи 5-го тура Лиги наций.

В группе A1 заочно путевку в финал четырех разыграют Хорватия (10 очков) и Дания (9). В встрече 5-го тура хорваты обыграли датчан (2:1).

В группе A4 Нидерланды очень близки к победе в группе. Чтобы удержать первое место, им достаточно не проиграть Бельгии в последнем турне с разницей в 3 и более мяча.

Лига наций А

21:45. Бельгия – Уэльс – 2:1

– Уэльс – 2:1 21:45. Польша – Нидерланды – 0:2

– 0:2 21:45. Франция – Австрия – 2:0

– Австрия – 2:0 21:45. Хорватия – Дания – 2:1

Лига наций C

17:00. Казахстан – Беларусь – 2:1

– Беларусь – 2:1 21:45. Литва – Фарерские острова – 1:1

21:45. Словакия – Азербайджан – 1:2

– 1:2 21:45. Турция – Люксембург – 3:3

Лига наций D

19:00. Латвия – Молдова – 1:2

– 1:2 21:45. Лихтенштейн – Андорра – 0:2

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)

Турнирные таблицы (Лига D)