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Лига наций
23 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 23 сентября 2022, 00:28
111
0

Турнирные таблицы. Нидерланды почти в финале четырех. Итоги дня Лиги наций

Вечером 22 сентября состоялись матчи 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 23 сентября 2022, 00:28
111
0
Турнирные таблицы. Нидерланды почти в финале четырех. Итоги дня Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 сентября состоялись матчи 5-го тура Лиги наций.

В группе A1 заочно путевку в финал четырех разыграют Хорватия (10 очков) и Дания (9). В встрече 5-го тура хорваты обыграли датчан (2:1).

В группе A4 Нидерланды очень близки к победе в группе. Чтобы удержать первое место, им достаточно не проиграть Бельгии в последнем турне с разницей в 3 и более мяча.

Лига наций А

  • 21:45. Бельгия – Уэльс – 2:1
  • 21:45. Польша – Нидерланды – 0:2
  • 21:45. Франция – Австрия – 2:0
  • 21:45. Хорватия – Дания – 2:1

Лига наций C

  • 17:00. Казахстан – Беларусь – 2:1
  • 21:45. Литва – Фарерские острова – 1:1
  • 21:45. Словакия – Азербайджан – 1:2
  • 21:45. Турция – Люксембург – 3:3

Лига наций D

  • 19:00. Латвия – Молдова – 1:2
  • 21:45. Лихтенштейн – Андорра – 0:2

Турнирные таблицы (Лига A)

Турнирные таблицы (Лига B)

Турнирные таблицы (Лига C)

Турнирные таблицы (Лига D)

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Источник Sport.ua
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