Лига наций. Турция и Люксембург, Литва и Фареры сыграли вничью
Миролюбивым получился 5-й тур в группе 1 Дивизиона С
Голевую феерию выдали в Стамбуле сборные Турции и Люксембурга. Гости трижды выходили вперед, но хозяева каждый раз отвечали им своим голом. Финальный гол в матче был забит на 87-й минуте.
Заметим, что автором третьего гола в составе команды Люксембурга стал экс-нападающий киевского «Динамо» Жерсон Родригеш.
В другом матче тура в Вильнюсе поделили очки сборные Литвы и Фарерских островов – ничья 1:1.
Единоличным лидером таблицы квартета остается сборная Турции. У нее 13 очка и досрочная путевка в плей-офф турнира. За турками идут команды Люксембурга (8 пунктов), Фарер (5 баллов) и Литвы (1 очко).
Лига наций. Дивизион С. Группа 1
5-й тур
Турция – Люксембург – 3:3
Голы: Де Граса, 8 (0:1). Ундер, 16 пенальти (1:1). Синани, 37 (1:2). Шано, 39 автогол (2:2). Родригеш, 69 (2:3). Юксек, 87 (3:3).
Литва – Фарерские острова – 1:1
Голы: Андреасен, 22 (0:1). Сливка, 44 (1:1).
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