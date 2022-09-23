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22.09.2022, FT 1 : 2
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Лига наций
23 сентября 2022, 04:25 | Обновлено 23 сентября 2022, 04:43
31
0

Словакия – Азербайджан – 1:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

23 сентября 2022, 04:25 | Обновлено 23 сентября 2022, 04:43
31
0
Словакия – Азербайджан – 1:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Лиги наций Словакия дома проиграла Азербайджану (1:2).

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций.

Словакия – Азербайджан – 1:2. Драматичная концовка. Видео голов и обзор

Голы: Ирка, 90+3 (пен) – Дадашов, 44, Хагверди, 90+5.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Ходжат Хагверди (Азербайджан).
90’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрик Йирка (Словакия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ренат Дадашов (Азербайджан).
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Источник Sport.ua
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