Отставка Багатскиса, неудача на ЧМ против Германии, Холанд пишет историю

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 14 сентября.

1. Источник: Багатскис уходит в отставку с поста наставника сборной Украины

Латвийский специалист вывел сине-желтых в 1/8 финала Евробаскета

2. Дикая ошибка вратаря. Украина проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2022

Уступая в счете, сине-желтые начали рисковать и получили разгром

3. Холанд переписал историю АПЛ

Норвежский нападающий добился исторического рекорда

4. Костюк пробилась в парный финал на турнире WTA в Словении

Вторая попытка взять титул на таком уровне

5. Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций

Эдуард Соболь пополнил список травмированных

6. Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины

Зинченко обошел Малиновского

7. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Обещаю, что украинцам будет за нас не стыдно»

Лидер украинской сборной поделился мыслями о предстоящих играх команды

8. Источник: Шахтер интересуется аргентинским хавбеком

Сантьяго Эссе может продолжить карьеру в УПЛ

9A. Бундеслига. Первое в сезоне поражение Баварии, дерби Боруссии Д и Шальке

Ряд интересных матчей в 7-м туре чемпионата Германии

9Б. Дубль Левандовски, два удаления у соперника. Легкая победа Барсы в Ла Лиге

Команда преследует «Реал»

9В. Неудержимые. Хет-трик Сона помог Тоттенхэму уничтожить Лестер

«Шпоры» продолжают погоню за «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

10. Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить

Окно переходов в лучших лигах континента закрылось, но свободных агентов это не касается