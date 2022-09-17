Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций
Эдуард Соболь пополнил список травмированных
УАФ сообщила о том, что левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь получил повреждение на тренировке и пропустит около двух недель.
Игрок не сможет помочь сборной Украины в матчах Лиги наций против Шотландии (21 и 27 сентября) и Армении (24 сентября).
Соболь в нынешнем сезоне провел 6 матчей. Пока нет информации, будет ли наставник Александр Петраков вызывать кого-то на замену.
Ранее выбыл другой левый защитник, Александр Зинченко, поэтому на этой позиции в обороне тренер сможет рассчитывать на Виталия Миколенко и Богдана Михайличенко.
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