Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций

УАФ сообщила о том, что левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь получил повреждение на тренировке и пропустит около двух недель.

Игрок не сможет помочь сборной Украины в матчах Лиги наций против Шотландии (21 и 27 сентября) и Армении (24 сентября).

Соболь в нынешнем сезоне провел 6 матчей. Пока нет информации, будет ли наставник Александр Петраков вызывать кого-то на замену.

Ранее выбыл другой левый защитник, Александр Зинченко, поэтому на этой позиции в обороне тренер сможет рассчитывать на Виталия Миколенко и Богдана Михайличенко.