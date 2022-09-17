Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций
Украина. Премьер лига
17 сентября 2022, 23:26 | Обновлено 17 сентября 2022, 23:27
1342
0

Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций

Эдуард Соболь пополнил список травмированных

17 сентября 2022, 23:26 | Обновлено 17 сентября 2022, 23:27
1342
0
Минус еще один игрок. Защитник сборной Украины пропустит матчи Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ сообщила о том, что левый защитник «Брюгге» Эдуард Соболь получил повреждение на тренировке и пропустит около двух недель.

Игрок не сможет помочь сборной Украины в матчах Лиги наций против Шотландии (21 и 27 сентября) и Армении (24 сентября).

Соболь в нынешнем сезоне провел 6 матчей. Пока нет информации, будет ли наставник Александр Петраков вызывать кого-то на замену.

Ранее выбыл другой левый защитник, Александр Зинченко, поэтому на этой позиции в обороне тренер сможет рассчитывать на Виталия Миколенко и Богдана Михайличенко.

По теме:
ФОТО. Приехали Пихаленок и Довбик. Сборная Украины продолжает подготовку
ФОТО. Ройс серьезно травмировался в матче с Шальке
Александр ПЕТРАКОВ: «Зинченко не будет две недели»
сборная Украины по футболу Эдуард Соболь травма Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ракицкого снова удалили, но его команда лидирует в Суперлиге
Футбол | 17 сентября 2022, 23:05 3
ВИДЕО. Ракицкого снова удалили, но его команда лидирует в Суперлиге
ВИДЕО. Ракицкого снова удалили, но его команда лидирует в Суперлиге

Не лучший старт сезона от Ярослава Ракицкого

Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Футбол | 17 сентября 2022, 16:32 2
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить
Топ-7 трансферов в Европе после дедлайна, которые вы могли пропустить

Окно переходов в лучших лигах континента закрылось, но свободных агентов это не касается

Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Бокс | 17.09.2022, 20:11
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Усик выбрал фаворита в поединке Альварес - Головкин
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»
Футбол | 17.09.2022, 08:30
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Играть с агрессором – большая ошибка»
Бред Лукашенко: «В Украине формируют силы для свержения власти в беларуси»
Война | 17.09.2022, 21:29
Бред Лукашенко: «В Украине формируют силы для свержения власти в беларуси»
Бред Лукашенко: «В Украине формируют силы для свержения власти в беларуси»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девин ХЭЙНИ: «Я добивался Ломаченко в течение многих лет»
Девин ХЭЙНИ: «Я добивался Ломаченко в течение многих лет»
16.09.2022, 23:08 2
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
ЛУЧЕСКУ: «Даже VAR допускает ошибки. Офсайда в этом моменте не было»
16.09.2022, 02:10 22
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
Таблица коэффициентов УЕФА. Как нам догнать Чехию со Швейцарией?
16.09.2022, 11:45 23
Футбол
Определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ-2022 по socca
Определен соперник Украины в четвертьфинале ЧМ-2022 по socca
17.09.2022, 14:15 1
Другие виды
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
Битва гигантов. Определены финалисты Евробаскета-2022
16.09.2022, 23:20 1
Баскетбол
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
В Динамо был конфликт Луческу и Гусева. Ситуацию решил президент клуба
16.09.2022, 15:40 5
Футбол
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
Минус Зинченко. Игрок не поможет сборной в матчах Лиги наций
16.09.2022, 09:52 5
Футбол
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
В плей-офф с 1-го места. Украина разгромила Англию на ЧМ и выиграла группу
16.09.2022, 12:55 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности