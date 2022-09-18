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Англия
18 сентября 2022, 04:00 | Обновлено 18 сентября 2022, 04:01
442
0

Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины

Зинченко обошел Малиновского

18 сентября 2022, 04:00 | Обновлено 18 сентября 2022, 04:01
442
0
Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
УАФ. Зинченко и Малиновский

Transfermarket обновил стоимости игроков.

Александр Зинченко подорожал до 32 миллионов евро и отобрал у Руслана Малиновского статус самого дорогого футболиста Украины.

Трансферная стоимость Зинченко, выступающего за лондонский «Арсенал», выросла на 7 млн евро и составляет теперь 32 миллиона евро. Вице-капитан сборной Украины отобрал статус самого дорогого украинского игрока у Руслана Малиновского из итальянской «Аталанты», который стоит 28 млн евро.

Следом за ними в списке расположились Виктор Цыганков (25 млн евро, «Динамо»), Виталий Миколенко (18 млн евро, «Эвертон», Англия), Роман Яремчук (15 млн евро, «Брюгге», Бельгия), Михаил Мудрик (15 млн евро, «Шахтер») и Илья Забарный (15 млн евро, «Динамо»).

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Александр Зинченко Руслан Малиновский Роман Яремчук Виталий Миколенко Михаил Мудрик Илья Забарный Виктор Цыганков Transfermarkt
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Источник Transfermarkt
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