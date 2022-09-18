Обновлена трансферная стоимость. Кто стал самым дорогим футболистом Украины
Зинченко обошел Малиновского
Transfermarket обновил стоимости игроков.
Александр Зинченко подорожал до 32 миллионов евро и отобрал у Руслана Малиновского статус самого дорогого футболиста Украины.
Трансферная стоимость Зинченко, выступающего за лондонский «Арсенал», выросла на 7 млн евро и составляет теперь 32 миллиона евро. Вице-капитан сборной Украины отобрал статус самого дорогого украинского игрока у Руслана Малиновского из итальянской «Аталанты», который стоит 28 млн евро.
Следом за ними в списке расположились Виктор Цыганков (25 млн евро, «Динамо»), Виталий Миколенко (18 млн евро, «Эвертон», Англия), Роман Яремчук (15 млн евро, «Брюгге», Бельгия), Михаил Мудрик (15 млн евро, «Шахтер») и Илья Забарный (15 млн евро, «Динамо»).
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