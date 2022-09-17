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Англия
17 сентября 2022, 21:26 | Обновлено 17 сентября 2022, 21:35
203
0

Неудержимые. Хет-трик Сона помог Тоттенхэму уничтожить Лестер

«Шпоры» продолжают погоню за «Манчестер Сити» и «Арсеналом»

17 сентября 2022, 21:26 | Обновлено 17 сентября 2022, 21:35
203
0
Неудержимые. Хет-трик Сона помог Тоттенхэму уничтожить Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда Антонио Конте в родных стенах одержала крупную победу со счетом 6:2 над «Лестером» в 8-м туре английской Премьер-лиге.

Героем поединка стал нападающий Сон Хын Мин. Он при счете 3:2 в пользу лондонцев оформил хет-трик за 16 минут, забив свой первый гол на 73-й минуте матча.

Победив, «Тоттенхэм» поднялся на 2 место в таблице АПЛ, имея 17 очков. Столько же и у «Манчестер Сити». Впрочем, скрытым лидером чемпионата Англии остается «Арсенал» - у него 15 пунктов при одной игре в запасе.

Напомним, в стартовой игре 8-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Вулвз» - 3:0.

Чемпионат Англии. 8-й тур

«Тоттенхэм» - «Лестер» - 6:2

Голы: Тилеманс, 6 (0:1). Кейн, 8 (1:1). Дайер, 21 (2:1). Меддисон, 41 (2:2). Бентанкур, 47 (3:2). Сон Хын Мин, 73 (4:2). Сон Хын Мин, 84 (5:2). Сон Хын Мин, 87 (6:2).

«Ньюкасл» - «Борнмут» - 1:1

Голы: Биллинг, 62 (0:1). Исак, 67 пенальти (1:1).

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Источник Sport.ua
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