Англия17 сентября 2022, 19:20 |
459
0
Тоттенхэм – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 сентября в 19:30 поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги
17 сентября 2022, 19:20 |
459
0
17 сентября в 19:30 в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги играют «Тоттенхэм» и «Лестер».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тоттенхэм – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports+.
Стартовые составы команд
Our team to face @LCFC 👇 pic.twitter.com/9wvmq9wgCP— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 17, 2022
Our starting XI in London.#TOTLEI pic.twitter.com/DDSu4wUnph— Leicester City (@LCFC) September 17, 2022
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2022, 17:32 6
Немцы не хотят иметь дело с агрессорами
Футбол | 16 сентября 2022, 22:14 50
Ультрас из группы WBC отреагировали на последние неудачи столичного клуба
Футбол | 17.09.2022, 16:32
Другие виды | 16.09.2022, 21:00
Баскетбол | 16.09.2022, 23:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Другие виды
16.09.2022, 11:45 23
17.09.2022, 02:01 2
16.09.2022, 11:10 17
15.09.2022, 22:15 8
17.09.2022, 12:48 15
15.09.2022, 21:13 2
16.09.2022, 02:10 22