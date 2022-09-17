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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
перерыв 2 : 2
Лестер
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 сентября 2022, 19:20 |
459
0

Тоттенхэм – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 сентября в 19:30 поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги

17 сентября 2022, 19:20 |
459
0
Тоттенхэм – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тоттенхэм

17 сентября в 19:30 в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги играют «Тоттенхэм» и «Лестер».

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Тоттенхэм – Лестер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча АПЛ проводит телеканал Setanta Sports+.

Стартовые составы команд

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер).
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Источник Sport.ua
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