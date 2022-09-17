Англия17 сентября 2022, 23:42 |
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Тоттенхэм - Лестер - 6:2. Роскошные голы Сона. Обзор матча АПЛ
Сон оформил хет-трик, а Лисы проиграли 6-й раз подряд
17 сентября 2022, 23:42 |
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В матче чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл кризисный «Лестер» 6:2, а три мяча забил Сон Хын Мин, которому удались очень красивые голы.
Лисы проиграли 6-й кряду матч и находятся на последнем месте.
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер).
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