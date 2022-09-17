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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
17.09.2022, FT 6 : 2
Лестер
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Англия
17 сентября 2022, 23:42 |
256
0

Тоттенхэм - Лестер - 6:2. Роскошные голы Сона. Обзор матча АПЛ

Сон оформил хет-трик, а Лисы проиграли 6-й раз подряд

17 сентября 2022, 23:42 |
256
0
Тоттенхэм - Лестер - 6:2. Роскошные голы Сона. Обзор матча АПЛ
Skysports.com

В матче чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл кризисный «Лестер» 6:2, а три мяча забил Сон Хын Мин, которому удались очень красивые голы.

Лисы проиграли 6-й кряду матч и находятся на последнем месте.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Бентанкур (Тоттенхэм).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Даер (Тоттенхэм).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
6’
ГОЛ ! С пенальти забил Юри Тилеманс (Лестер).
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Источник Sport.ua
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