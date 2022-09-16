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16 сентября 2022, 14:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 14:20
73
0

Тоттенхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Лисы» постараются оттолкнуться от дна турнирной таблицы АПЛ

16 сентября 2022, 14:19 | Обновлено 16 сентября 2022, 14:20
73
0
Тоттенхэм – Лестер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 сентября, состоится поединок 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» на своем домашнем стадионе «Молинью» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по Киеву.

Тоттенхэм

По итогам прошлого сезона «шпоры» сумели занять четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опередив лондонский «Арсенал» в самой концовке чемпионата. До бронзовых медалей команде Антонио Конте не хватило всего лишь одного очка, но если учесть, как все складывалось, то результатом болельщики клуба могут быть довольны.

«Тоттенхэм» забрал последнюю для Англии путевку в Лигу чемпионов, вернувшись в престижнейший еврокубковый турнир после двух лет простоя. Новый сезон АПЛ «шпоры» начали с четырех побед и двух ничьих, благодаря которым были набраны в сумме 14 очков. С ними подопечные Конте занимают третью строчку чемпионата.

Лестер

Для «лисов» розыгрыш 2021/22 окончился совсем неудачно. Итоговое восьмое место привело к тому, что команда Брендана Роджерса пролетела мимо всех еврокубков, при том, что от лондонского «Вест Хэма», забравшего путевку в Лигу конференций, её отделили какие-то четыре балла.

Старт нового сезона для «Лестера» сложился и вовсе провально. В шести турах подопечные Роджерса потерпели пять поражений, а еще раз сыграли вничью. С одним очком «лисы» единолично располагаются на последней строчке турнирной таблицы АПЛ и пока рискуют вылететь в Чемпионшип. Если в ближайшее время дела не улучшатся, главного тренера, очевидно, ждет отставка.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.50 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Тоттенхэм»: Льорис – Дайер, Санчез, Ленгле, Доэрти, Перишич, Бентанкур, Хойбьерг, Сон, Кулушевски, Кейн

«Лестер»: Уорд – Джастин, Томас, Эванс, Сумаре, Ндиди, Дьюсбери-Холл, Барнс, Мэддисон, Тилеманс, Варди.

17 сентября, суббота

«Тоттенхэм» – «Лестер»
Вулвергемптон. Стадион «Молинью». 14:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports Ukraine
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch
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Денис Шаховец Sport.ua
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