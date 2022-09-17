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Украина. Премьер лига
17 сентября 2022, 14:08 |
1471
6

Источник: Шахтер интересуется аргентинским хавбеком

Сантьяго Эссе может продолжить карьеру в УПЛ

17 сентября 2022, 14:08 |
1471
6
Источник: Шахтер интересуется аргентинским хавбеком
Getty Images/Global Images Ukraine. Сантьяго Эссе

«Шахтер» продолжает поиски усиления в линию полузащиты. Ранее «Горняки» не сумели подписать Егора Назарину из «Зари».

Теперь «Шахтер» обратил свое внимание на аргентинский рынок. Донецкий клуб следит за 20-летним Сантьяго Эссе.

Его контракт с «Ураканом» истекает в конце 2022 года, и уже сейчас он может подписывать предварительный контракт. Трансферная стоимость Эссе оценивается в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Эссе 1 гол и 3 ассиста в 30 матчах за «Уракан» во всех турнирах.

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Источник UA-Football
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Хутин Пуйло
Отличная статистика: 1 гол и 3 ассиста в 30 матчах. надо брать
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