Источник: Шахтер интересуется аргентинским хавбеком

«Шахтер» продолжает поиски усиления в линию полузащиты. Ранее «Горняки» не сумели подписать Егора Назарину из «Зари».

Теперь «Шахтер» обратил свое внимание на аргентинский рынок. Донецкий клуб следит за 20-летним Сантьяго Эссе.

Его контракт с «Ураканом» истекает в конце 2022 года, и уже сейчас он может подписывать предварительный контракт. Трансферная стоимость Эссе оценивается в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Эссе 1 гол и 3 ассиста в 30 матчах за «Уракан» во всех турнирах.