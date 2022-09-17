Костюк пробилась в парный финал на турнире WTA в Словении
Вторая попытка взять титул на таком уровне
Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финале парного разряда на турнире WTA 250 в Словении.
В полуфинале украинка в дуєте с чешкой Терезой Мартинцовой переиграла британку Хэрриет Дарт и Александру Панову.
Порторож. 1/2 финала парного разряда
Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Хэрриет Дарт / Александра Панова – 4:6, 6:2, 10-6
В финале Костюк и Мартинцова сразятся против Кристины Букши и Терезы Михаликовой (Испания / Словакия).
Для Костюк это быдет второй парный финал турнира WTA. В прошлом году она в дуэте с Людмилой Киченок играла в матче за титул на Тенерифе.
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