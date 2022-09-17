Костюк пробилась в парный финал на турнире WTA в Словении

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финале парного разряда на турнире WTA 250 в Словении.

В полуфинале украинка в дуєте с чешкой Терезой Мартинцовой переиграла британку Хэрриет Дарт и Александру Панову.

Порторож. 1/2 финала парного разряда

Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Хэрриет Дарт / Александра Панова – 4:6, 6:2, 10-6

В финале Костюк и Мартинцова сразятся против Кристины Букши и Терезы Михаликовой (Испания / Словакия).

Для Костюк это быдет второй парный финал турнира WTA. В прошлом году она в дуэте с Людмилой Киченок играла в матче за титул на Тенерифе.