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WTA
17 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 17 сентября 2022, 20:00
468
3

Костюк пробилась в парный финал на турнире WTA в Словении

Вторая попытка взять титул на таком уровне

17 сентября 2022, 19:59 | Обновлено 17 сентября 2022, 20:00
468
3
Костюк пробилась в парный финал на турнире WTA в Словении
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк пробилась в финале парного разряда на турнире WTA 250 в Словении.

В полуфинале украинка в дуєте с чешкой Терезой Мартинцовой переиграла британку Хэрриет Дарт и Александру Панову.

Порторож. 1/2 финала парного разряда
Марта Костюк / Тереза Мартинцова – Хэрриет Дарт / Александра Панова – 4:6, 6:2, 10-6

В финале Костюк и Мартинцова сразятся против Кристины Букши и Терезы Михаликовой (Испания / Словакия).

Для Костюк это быдет второй парный финал турнира WTA. В прошлом году она в дуэте с Людмилой Киченок играла в матче за титул на Тенерифе.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Stanislav Matusevych
У парі Марті грати простіше, адже синусоїду рівня гри може трохи згладити хороша партнерка. Плюс класна гра з лету. Тому в парному розряді в неї більше шансів дістатися топу, ніж в одиночці. У випадку здобуття першого титулу WTA підніметься вже в топ-40.
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Spectra
Пора брать титул уровня WTA!
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0
Александр Ад
молодець,моглі б і протранслювати цю гру на сайті.Сподиваюсь фінал будуть транслювати
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