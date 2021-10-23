Тенерифе. Киченок и Костюк проиграли в парном финале

Сегодня Людмила Киченок и Марта Костюк в финале турнира WTA на Тенерифе в парном разряде встречались с норвежско-австралийским дуэтом Ульрикке Эйкери/Эллен Перес.

Украинки потерпели поражение в двух сетах. Матч продолжался 1 час и 11 минут.

Финал

Людмина Киченок/Марта Костюк - Ульрикке Эйкери/Эллен Перес – 3:6, 3:6

Вчера в полуфинале Костюк и Киченок обыграли российско-черногорский дуэт Ирина Хромачева/Данка Ковинич.