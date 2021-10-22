Костюк и Киченок – в парном финале турнира WTA на Тенерифе

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок продолжают побеждать в парном разряде на турнире WTA 250 на Тенерифе.



В полуфинальном матче украинки, посеянные под третьим номером, обыграли тандем Ирина Хромачева / Данка Ковинич (Россия / Черногория).



Тенерифе. Полуфинал парного разряда

Марта Костюк / Людмила Киченок – Ирина Хромачева / Данка Ковинич – 6:3, 6:3

В финале украинки сыграют против победительниц матча Ульрикке Эйкери / Эллен Перес (Норвегия / Австралия) – Эри Ходзуми / Шуай Чжан (Япония / Китай).



Отметим, что Людмила Киченок в текущем сезоне побеждала на турнире WTA в Ноттингеме в дуэте с Макото Ниномией из Японии. Лучшее достижение Костюк в паре – победа на 60-тысячнике в Каире в прошлом сезоне. На юниорском уровне Марта выигрывала парный US Open-2017 в дуэте с Ольгой Данилович.