Костюк и Киченок – в парном финале турнира WTA на Тенерифе

Украинские теннисистки будут сражаться за титул

  • 22.10.2021 16:27
  • 173 просмотра
  • 0 комментариев
Костюк и Киченок – в парном финале турнира WTA на Тенерифе
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк и Людмила Киченок

Украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок продолжают побеждать в парном разряде на турнире WTA 250 на Тенерифе.
 
В полуфинальном матче украинки, посеянные под третьим номером, обыграли тандем Ирина Хромачева / Данка Ковинич (Россия / Черногория).
 
Тенерифе. Полуфинал парного разряда
Марта Костюк / Людмила Киченок – Ирина Хромачева / Данка Ковинич – 6:3, 6:3 

В финале украинки сыграют против победительниц матча Ульрикке Эйкери / Эллен Перес (Норвегия / Австралия) – Эри Ходзуми / Шуай Чжан (Япония / Китай). 
 
Отметим, что Людмила Киченок в текущем сезоне побеждала на турнире WTA в Ноттингеме в дуэте с Макото Ниномией из Японии. Лучшее достижение Костюк в паре – победа на 60-тысячнике в Каире в прошлом сезоне. На юниорском уровне Марта выигрывала парный US Open-2017 в дуэте с Ольгой Данилович.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности