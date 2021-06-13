Людмила Киченок выиграла парный турнир в Ноттингеме

Первый титул украинки с 2019 года

  • 13.06.2021 15:16
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Людмила Киченок выиграла парный турнир в Ноттингеме
© Getty Images/Global Images Ukraine

Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией стала чемпионкой травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.

В финальном поединке украино-японский дуэт обыграл Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс.

Отметим, что Киченок выиграла свой первый турнир с 2019 года, когда она победила на малом Итоговом турнире в Чжухае.

WTA Ноттингем. Финал
Людмила Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) - Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралия) - 6:4, 6:7(3), 10:8.

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Источник — Sport.ua

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