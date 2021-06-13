Людмила Киченок выиграла парный турнир в Ноттингеме

Людмила Киченок вместе с японкой Макото Ниномией стала чемпионкой травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме.
В финальном поединке украино-японский дуэт обыграл Кэролайн Доулхайд и Сторм Сандерс.
Отметим, что Киченок выиграла свой первый турнир с 2019 года, когда она победила на малом Итоговом турнире в Чжухае.
WTA Ноттингем. Финал
Людмила Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) - Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралия) - 6:4, 6:7(3), 10:8.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.