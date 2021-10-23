Л. Киченок/Костюк – Эйкери/Перес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня Людмила Киченок и Марта Костюк в финале турнира WTA на Тенерифе встречаются с норвежско-австралийским дуэтом Ульрикке Эйкери/Эллен Перес. Начало матча – в 15:00 по Киеву.
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Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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