Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Обещаю, что украинцам будет за нас не стыдно»

Игрок сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко рассказал, чего ожидает от сбора команды и будущих играх:

– На этот раз ты впервые приехал из Арабских Эмиратов, в этом есть определенный момент новизны. Как тебе в этом климате, непростом, жарком и как ты чувствуешь возвращение в европейские широты?

– Конечно не легко, потому что очень жарко и нужно время, чтобы привыкнуть. Но ничего страшного, там все условия для футбола есть – хорошие поля, хороший футбол. Я в принципе доволен своим решением. А по европейской погоде конечно соскучился, поэтому можно сейчас погулять, подышать свежим воздухом, потому что там очень жарко и приходится тренироваться при температуре 40+ градусов, иногда даже больше бывает.

– Дышится легче в Европе, да?

– Конечно, особенно когда находишься поближе к Украине.

– Когда собирается национальная команда – всегда возвышенная мотивация, но перед нами традиционно высокие задачи. Три тяжелых матча, очень непростой календарь, тяжелые переезды. Очень сложные у нас задачи, как смотришь на все это, потому что будет очень не просто.

– Как всегда смотрю на все это с позитивом, потому что я знаю наших игроков, знаю наш потенциал и знаю, в какой футбол мы можем играть. Мы никого не боимся, всех уважаем, но мы также знаем, за кого мы играем. Поэтому за результат я как всегда не могу ничего говорить, но я могу пообещать нашим болельщикам, всем украинцам, что мы отдадим все силы и сделаем так, чтобы нашим болельщикам было за нас не стыдно. Результат уже увидим, каков будет, но я знаю, что если ты отдаешь все силы в футболе, то результат потом приходит.

– Снова у нас шотландцы. Они очень будут хотеть реванша, но и наше желание опять же традиционное – выиграть.

– Я думаю, что прошлая игра – это уже история. Сейчас уже другой период, другой турнир. Готовимся как и ко всем играм с настроением. Когда все соберемся, когда все ребята подъедут, главный тренер скажет нам за счет чего мы сможем победить, как нам нужно играть. Подготовка продолжается, рад видеть всех ребят, конечно соскучился.

– К сожалению, на этот раз имеем потери – Шапаренко, Бущан, Зинченко и другие. Это усложняет нам работу?

– Конечно, эти ребята много значат, но травмы в футболе это такая вещь, что от этого в футболе никто не застрахован. Мы все желаем ребятам скорейшего выздоровления, мы все их ждем. Но сейчас нам придется играть без них. Это будет шанс для других игроков показать тренерскому штабу, что они тоже готовы. Конечно, нам будет их не хватать, но это футбол и нам нужно готовиться и думать, как играть без них.

– Наши успехи на фронте. ВСУ почти уволили Харьковщину, есть серьезные продвижения в Херсонской области, знаю, что ты за этим следишь и переживаешь. И этот момент успеха наших Вооруженных Сил тоже поднимает дух. Когда сборная играет – все общество дисситируется сквозь призму нашей борьбы на матче нашей национальной команды.

– Конечно, ты следишь за новостями, есть ли положительные моменты. Но ты понимаешь, по какой цене эти положительные моменты нам даются. Ты понимаешь, что много наших военных погибает, и с одной стороны ты, конечно, радуешься, что мы возвращаем свои деревни, свои города, а с другой стороны, ты понимаешь, что много военных погибло, поэтому очень двоякое ощущение. Я могу сказать от всей команды и персонала сборной, что мы благодарны нашим защитникам. Если бы не они, ничего бы не было – ни футбола, ничего. Мы благодарны за то, что они делают для наших семей, защищают. Мы не должны говорить, что нам тяжело, потому что кому действительно тяжело - это нашим воинам, но я не видел, чтобы они говорили как они устали. Мы тоже не имеем право это делать. Мы должны отдать все силы на футбольном поле, чтобы люди хоть на 90 минут отвлеклись от всего этого и смогли просто порадоваться успехам национальной сборной по футболу.

Отметим, что сборная Украины по футболу проведет 3 игры в Лиге наций в сентябре: два матча с Шотландией (21 и 27 числа) и поединок с Арменией, 24 сентября.

Ранее Ярмоленко отметился первым голом в официальных матчах за «Аль-Айн».